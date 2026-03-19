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KSBKBT 2 Spoiler: नोयोना को अस्पताल में देख हैरान तुलसी? क्या उसकी तबीयत का खुलेगा राज

Mar 19, 2026 04:38 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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KSBKBT 2 Written Update: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते हैं। अब तुलसी शांतिनिकेतन जाएगी। तुलसी के शांतिनिकेतन जाने के बाद कहानी किस ओर मोड़ लेती है, ये देखना फैंस के लिए दिलचस्प होगा। 

KSBKBT 2 Spoiler: नोयोना को अस्पताल में देख हैरान तुलसी? क्या उसकी तबीयत का खुलेगा राज

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते हैं। शो में आज आप देखेंगे कि गौतम की बात मानने के बाद आज तुलसी शांतिनिकेतन जाएगी। तुलसी के शांतिनिकेतन जाने के बाद सीरियल में कैसा मोड़ आता है, ये फैंस के लिए देखना दिलचस्प होगा। इधर तुलसी को नोयोना की खराब हालत के बारे में ही जल्द पता चलने वाला है। वहीं, मुन्नी को ऋतिक को लेकर गलतफहमी बढ़ती जा रही है। शो में अब मुन्नी और ऋतिक का रिश्ता क्या मोड़ लेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा।

नोयोना को अस्पताल में देखेगी तुलसी

तुलसी और वैष्णवी रक्तदान करने के लिए अस्पताल जाएंगी। वहां, वैष्णवी और तुलसी रक्तदान करके निकल ही रही होती हैं कि तभी तुलसी की नजर नोयोना पर पड़ती है। नोयोना की हालत काफी खराब होती है। उसके साथ उसकी बहन होती है। तुलसी नोयोना को देखकर सोचती है कि आखिर वो अस्पताल में कर क्या रही है। आनेवाले एपिसोड में तुलसी को नोयोना की हेल्थ के बारे में पता चल सकता है।

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मुन्नी और ऋतिक की बढ़ेंगी गलतफहमी?

मिताली ने जो पेन ड्राइव मुन्नी को भेजी थी उसको देखने के बाद मुन्नी परेशान हो जाती है। उसके मन में ऋतिक को लेकर सवाल आ गए हैं। वहीं, तुलसी अभी इन सब बातों से अनजान है। फिर भी वो ऋतिक को समझाती है कि किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होता है अपने पति के बच्चे को संभालना। ऋतिक मुन्नी की तारीफ करता है। वहीं, ऋतिक जब मुन्नी से बात करता है तो वो कहता है कि वो एक बहुत अच्छी वाइफ है। वो मजाक में कहता है कि मां उसे सीधा समझती हैं, लेकिन उसने मुन्नी से शादी करके बहुत स्मार्ट निर्णय लिया। मुन्नी जैसे ही ये बात सुनती है उसके दिमाग में फिर मिताली की बात घूमने लगती है। क्या मिताली की लगाई आग मुन्नी और ऋतिक के रिश्ते में दरार ला देगी।

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करण और नंदिनी घरवालों से छिपा रहे हैं बड़ी बात?

इधर करण और नंदिनी का रिश्ता भी टूटने की कगार पर है। नंदिनी तुलसी से मिलने जाती है। वो तुलसी से घर आने के लिए वापस कहती है। तुलसी नंदिनी को पूछती है कि वो कैसी है, वो कहती है वो ठीक है। तुलसी समझ जाती है कि नंदिनी उससे झूठ बोल रही है। तुलसी नंदिनी को समझाती है कि रिश्ता ऐसे तोड़ा नहीं जाता है। नंदिनी उससे कहती कि करण के साथ रिश्ते में उसका दम घुटता है। तुलसी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। करण और नंदिनी के रिश्ते में कुछ ऐसा है जो उन्होंने पूरे घर को नहीं बताया है। क्या नंदिनी और करण छिपा रहे हैं कोई बड़ा राज?

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Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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