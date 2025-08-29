Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Tulsi Prank Mihir Noina Doubtful for her action Star Plus serial KSBKBT 2: नोयोना को सता रहा कौन सा डर? तुलसी के घर से दूरी बनाने का कर रही विचार, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Tulsi Prank Mihir Noina Doubtful for her action Star Plus serial

KSBKBT 2: नोयोना को सता रहा कौन सा डर? तुलसी के घर से दूरी बनाने का कर रही विचार

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे तुलसी मिहिर के साथ एक ऐसा मजाक करेगी जिससे मिहिर परेशान में पड़ जाएगा। तुलसी मिहिर के नोयोना के साथ होने पर नाराजगी जताएगी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 02:43 PM
share Share
Follow Us on
KSBKBT 2: नोयोना को सता रहा कौन सा डर? तुलसी के घर से दूरी बनाने का कर रही विचार

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। अबतक आपने देखा कि भारी बारिश की वजह से मिहिर नोयोना को उसके घर छोड़ने जाता है। नोयोना उससे कहती है कि जब तक बारिश कम नहीं होती है, वो उसके घर ही रुक जाए। मिहिर मना करता है, लेकिन नोयोना जिद्द करके उसे ले जाती है। मिहिर नोयोना के घर में सो जाता है। तुलसी मिहिर को फोन करेगी। नोयोना फोन देखकर मिहिर को जगाती है। इसके बाद तुलसी मिहिर से पूछती है कि वो कहां है। मिहिर उसे पूरी बात बताता है।

नोयोना ने मिहिर को छोड़ा घर

तुलसी के फोन के बाद मिहिर नोयोना के घर से निकलता है, लेकिन उसकी गाड़ी खराब होती है। इसके बाद, नोयोना मिहिर को उसके घर तक छोड़ कर आती है। नोयोना मिहिर को पसंद करती है। वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से तुलसी और मिहिर के बीच दूरी न आ जाए। नोयोना इस बात को सोचकर काफी परेशान हो जाती है।

तुलसी के मजाक से डरा मिहिर

मिहिर घर आता है और बताता है कि उसे नोयोना ने घर पर छोड़ा है। अगले दिन मिहिर के कोट से नोयोना का ईयररिंग निकलता है। इस बात पर तुलसी मिहिर के साथ मजाक करती है। वो ईयररिंग को लेकर मिहिर से नाराज होने का नाटक करती है। मिहिर तुलसी के सवाल सुनकर परेशान हो जाता है। बाद में जब तुलसी उसे कहती है कि वो मजाक कर रही है तो मिहिर कहता है कि वो बहुत डर गया था और उससे ऐसा मजाक नहीं करे।

नोयोना को सता रहा कौन सा डर

मिहिर के फोन पर नोयोना का फोन आता है। तुलसी फोन उठाती है और कहती है कि उसका ईयररिंग मिहिर के कोट से निकला है। नोयोना इस बात पर हैरान हो जाती है। वो सफाई देने लगती है। इसपर तुलसी कहती है कि ऐसे ही रह गया होगा। फिर तुलसी नोयोना को अपने घर पर गणेश पूजा के लिए बुलाती है, लेकिन नोयोना को डर है कि कहीं उसकी हरकतें तुलसी के घर में परेशानी न लेके आ जाएं तो वो तुलसी से कहती है कि वो नहीं आ पाएंगी। वो मिहिर के घर से दूरी बढ़ाने का फैसला लेगी।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।