KSBKBT 2: नोयोना को सता रहा कौन सा डर? तुलसी के घर से दूरी बनाने का कर रही विचार

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे तुलसी मिहिर के साथ एक ऐसा मजाक करेगी जिससे मिहिर परेशान में पड़ जाएगा। तुलसी मिहिर के नोयोना के साथ होने पर नाराजगी जताएगी।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। अबतक आपने देखा कि भारी बारिश की वजह से मिहिर नोयोना को उसके घर छोड़ने जाता है। नोयोना उससे कहती है कि जब तक बारिश कम नहीं होती है, वो उसके घर ही रुक जाए। मिहिर मना करता है, लेकिन नोयोना जिद्द करके उसे ले जाती है। मिहिर नोयोना के घर में सो जाता है। तुलसी मिहिर को फोन करेगी। नोयोना फोन देखकर मिहिर को जगाती है। इसके बाद तुलसी मिहिर से पूछती है कि वो कहां है। मिहिर उसे पूरी बात बताता है।

नोयोना ने मिहिर को छोड़ा घर तुलसी के फोन के बाद मिहिर नोयोना के घर से निकलता है, लेकिन उसकी गाड़ी खराब होती है। इसके बाद, नोयोना मिहिर को उसके घर तक छोड़ कर आती है। नोयोना मिहिर को पसंद करती है। वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से तुलसी और मिहिर के बीच दूरी न आ जाए। नोयोना इस बात को सोचकर काफी परेशान हो जाती है।

तुलसी के मजाक से डरा मिहिर मिहिर घर आता है और बताता है कि उसे नोयोना ने घर पर छोड़ा है। अगले दिन मिहिर के कोट से नोयोना का ईयररिंग निकलता है। इस बात पर तुलसी मिहिर के साथ मजाक करती है। वो ईयररिंग को लेकर मिहिर से नाराज होने का नाटक करती है। मिहिर तुलसी के सवाल सुनकर परेशान हो जाता है। बाद में जब तुलसी उसे कहती है कि वो मजाक कर रही है तो मिहिर कहता है कि वो बहुत डर गया था और उससे ऐसा मजाक नहीं करे।