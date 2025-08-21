KSBKBT 2 Spoiler: अजय ने किया तुलसी को फोन, पकड़ा जाएगा परी का झूठ

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब तुलसी के सामने परी का झूठ आएगा। अजय फोन पर तुलसी को बताएगा कि वो परी को उसके घर छोड़कर गया था।परी का सच जानने के बाद तुलसी हैरान रह जाएगी।

स्टार प्लस के सीरियल झनक में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में अबतक आपने देखा कि अपनी मां और अजय के परिवार से झूठ बोलकर परी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। जब तुलसी उसे रेस्तरां में पकड़ लेती है, वो अपनी मां से भी झूठ बोल देती है। इधर गायत्री तुलसी को बुरा महसूस कराने के लिए एक चाल चलती है। वो तुलसी और नोयोना की साड़ी को आपसे में बदल देती है।

तुलसी को बुरा महसूस कराने के लिए गायत्री ने चली चाल मिहिर तुलसी के लिए साड़ी पसंद करता है। तुलसी के कहने पर मिहिर नोयोना के लिए भी साड़ी खरीदता है। हालांकि, गायत्री तुलसी और नोयोना की साड़ी में अदला-बदली कर देती है। नोयोना जब सबके सामने तुलसी की साड़ी पहनकर आती है, हर कोई हैरान रह जाता है। मिहिर नोयोना को सच बताने वाला ही होता है कि तुलसी उसे रोक देती है।

नोयोना को समझाएगी तुलसी गायत्री बाद में नोयोना को कहती है कि जो उसने साड़ी पहनी है वो मिहिर ने तुलसी के लिए पसंद की थी। नोयोना को जैसे ही ये पता चलता है, वो परेशान हो जाती है। वो तुलसी से जाकर माफी मांगती है, लेकिन तुलसी उसे समझाती है कि उसे बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है।