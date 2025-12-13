Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
क्योंकि सास भी सभी बहू थी 2 में आएंगे 3 ट्विस्ट, तुलसी-मिहिर के सामने आएगी नई मुसीबत

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 सीरियल में तीन बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। शो में 6 साल के लीप की बात कंफर्म हो गई है। उधर नोयोना और गायत्री तुलसी और मिहिर की शादी को खत्म करने का खतरनाक प्लान बना रही हैं। 

Dec 13, 2025 04:46 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। अब शो में और भी कई दिलचस्प मोड़ आनेवाले हैं। इन दिलचस्प ट्विस्ट से शो की कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। शो में अबतक आपने देखा कि तुलसी को मिहिर और नोयोना का सच पता चल गया है। तुलसी घर छोड़कर चली गई है। उसे एक अनजान शख्स की मदद मिलती है। वहीं, मिहिर तुलसी को ढूंढने निकला है।

एक साथ हुए नोयोना और गायत्री

शो में पहला ट्विस्ट ये आनेवाला है कि तुलसी और मिहिर की शादी खत्म कराने के लिए गायत्री और नोयोना एक साथ आएंगे। गायत्री नोयोना के पास जाएगी। वो उसे कहेगी कि नोयोना ने जो किया है उससे वो बहुत खुश है। वो नोयोना से कहेगी कि वो मिहिर और तुलसी का रिश्ता खत्म कराने के लिए उसकी मदद करेगी।

नोयोना गायत्री से पूछेगी कि इन सब में उसका क्या फायदा होगा? इसपर नोयोना से गायत्री कहती है कि उसे उसका प्यार चाहिए और गायत्री को मिहिर की प्रॉपर्टी, घर में उसकी जगह और बिजनेस। अब तुलसी और मिहिर के जीवन में नोयोना और गायत्री साथ में मुसीबत लेकर आएंगे।

शो में आएगा लीप

शो में छह साल का लीप आनेवाला है। इंडिया फोर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शो में नोयोना का किरदार निभानेवाली बरखा बिष्ट ने ये बात कंफर्म की है। शो में लीप के बाद तुलसी शांति निकेतन छोड़कर जा चुकी होगी। मिहिर अकेले रहेगा।

अंगद और वृंदा को होंगे ट्विन्स

वहीं, लीप के बाद शो की स्टोरीलान काफी बदल सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो शो में लीप के बाद अंगद और वृंदा के ट्विन्स होंगे। शो में अगले जनरेशन की कहानी फैंस देखने को मिलेगी। तुलसी अंगद और वृंदा के साथ चॉल में ही रहेगी।

