KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी को कॉल करेगी वृंदा, क्या सामने आएगी परी की सच्चाई?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक बार फिर वृंदा तुलसी की मदद करेगी। वृंदा की वजह से तुलसी के सामने परी की सच्चाई आ सकती है। वो तुलसी को फोन करके अपने घर पर बुलाएगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी की वजह से तुलसी और मिहिर के बीच लड़ाई होगी। तुलसी अजय से मिलने जाएगी, ये बात परी मिहिर को फोन करके बताएगी। तुलसी जब अजय से मिलके आएगी, वो बहुत ज्यादा नाराज होगा। वो कहेगा कि उसे सबके लिए अच्छा बनने की क्या जरूरत है। तुलसी मिहिर के गुस्से को समझ नहीं पाएगी। परी भी तुलसी से नाराज होने का ड्रामा करेगी।

अंगद से मिलने आएगी परी इधर वृंदा और अंगद के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। अंगद की तबीयत खराब हो जाती है और वृंदा उसका ख्याल रखेगी। वृंदा रणविजय को परी से बात करते देख लेती है। परी जब अंगद से मिलने उसे ऑफिस आएगी, वृंदा उसे देखकर हैरान रह जाएगी।

रणविजय की बातें सुन लेगी वृंदा आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे रणविजय अपनी चॉल में सबको बता रहा होगा कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड परी ने अपने ससुराल से वापस ही नहीं आई बल्कि उन लोगों को जेल भी करवा दी है। वृंदा ये बात सुन लेगी।