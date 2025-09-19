KSBKBT 2: तुलसी को हुआ परी पर शक, जल्द सामने आएगी बेटी की सच्चाई

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जल्द ही तुलसी के सामने परी की सच्चाई आएगी। परी रणविजय से मिलने चॉल में जाएगी। परी को देखते ही वृंदा तुलसी को फोन करेगी। वृंदा के कहने पर तुलसी उसके चॉल में जाएगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अजय के परिवार को जेल में फंसा कर परी अपने घर वापस लौट आई है। वो अब रणविजय से शादी के प्लान बना रही है। तुलसी समेत उसका परिवार परी की बातों में आ गया है। वो मानते हैं कि अजय के परिवार ने परी के ऊपर हिंसा की है। परी के साथ उसका पूरा परिवार खड़ा है। हालांकि, तुलसी को मुन्नी कहती है कि उसे लगता है कि अजय का परिवार झूठ नहीं बोल रहा है। वृंदा भी तुलसी को परी का सच बताती है, लेकिन तुलसी वृंदा को भी डांट देती है।

परी पर होगा तुलसी पर शक हालांकि, अब तुलसी को परी पर शक होने लगेगा। वो परी के कमरे के बाहर से गुजर रही होगी तो वो सुनेगी की परी किसी से हंस-हंस कर बात कर रही होती है। वो सोचने लगती है कि परी किस शख्स से इतना हंस-हंस कर बात कर रही है। परी को इस तरह देखते ही तुलसी को वृंदा और मुन्नी की बात याद आ जाएगी।

मिहिर परी को देगा तलाक के पेपर्स इधर मिहिर परी को अजय से तलाक के पेपर्स देगा। परी तलाक के पेपर्स देखकर रोने का नाटक करने लगेगी। तुलसी को परी के रोने पर भी शक होगा। वो परी से पूछेगी कि जिस परिवार ने उसके साथ गलत किया उससे अलग होने पर वो रो क्यों रही है। इस बात पर परी उसे जवाब देगी कि किसी भी लड़की की शादी टूटेगी तो वो रोएगी ही। वो मिहिर से कहेगी कि तुलसी उससे अजीब सवाल करेगी।