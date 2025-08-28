KSBKBT 2 Spoiler: मंदिरा का नाम सुन गायत्री पर भड़केगी तुलसी, याद करेगी वो बुरा वक्त
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी मंदिरा का नाम सुनकर भावुक हो जाती है। गायत्री को समझाएगी कि उसके घर में वो दोबारा कभी मंदिरा का नाम न ले। गायत्री फिर भी नहीं मानेगी और तुलसी के सामने मंदिरा की बात करेगी।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि परी अपने ससुराल जा चुकी है। वहीं, सीरियल में अब कई नई कहानियां शुरू होने की हैं। अंगद और वृंदा की लव स्टोरी भी अब जल्द ही दर्शकों को देखने को मिलेंगी। वहीं, गायत्री तुलसी को मंदिरा का किस्सा याद दिलाती है। अब आप देखेंगे कि मंदिरा की बात सुनते ही तुलसी भड़क जाएगी। वो गायत्री को चेतावनी देगी कि उसके घर में वो दोबारा मंदिरा का नाम ले। बा भी गायत्री की इस हरकत पर भड़क जाएंगी।
गायत्री चलेगी अपनी चाल
गायत्री को जैसे ही पता चलेगा कि बारिश के मौसम में नोयोना और मिहिर एक साथ ऑफिस में फंस गए हैं। वो तुलसी को भड़काती है। वो तुलसी को मंदिरा की याद दिलाती है। तुलसी के सामने मंदिरा के सारे फ्लैशबैक आ जाते हैं। वो गायत्री की बात सुनकर भड़क जाती है।
गायत्री पर भड़केगी तुलसी
वो गायत्री से कहती है कि उसे पता है कि वो क्या करती हैं। वो उसे ताने मारती हैं, वो चुपचाप सुन लेती है क्योंकि वो रिश्ते का लिहाज करती है। पर अगर वो मंदिरा का नाम दोबारा इस घर में लेंगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। गायत्री की इस हरकत पर बा भी भड़क जाएंगी। वो गायत्री को वहां से जाने के लिए कहेंगी। इसके बाद तुलसी बुरी तरह टूट जाएगी। उसे याद आएगा कि वो किस दर्द से गुजरी थी जब मंदिरा मिहिर के जीवन में आई थी।
इधर अंगद और वृंदा साथ में पुणे जाएंगे। दोनों अभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं,लेकिन जल्द ही दोनों के बीच लव स्टोरी की शुरुआत होगी। इधर ऋतिक मुन्नी से अपने दिन की बात करेगी। शो में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुन्नी और ऋतिक के बीच भी लव स्टोरी की शुरुआत होगी।
