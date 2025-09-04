Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler Tulsi Mihir Distance Pari Growing Bond Noina Star Plus Serial KSBKBT 2: तुलसी और मिहिर की हुई लड़ाई, नोयोना को होगी ये गलतफहमी, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler Tulsi Mihir Distance Pari Growing Bond Noina Star Plus Serial

KSBKBT 2: तुलसी और मिहिर की हुई लड़ाई, नोयोना को होगी ये गलतफहमी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी नोयोना से तुलसी की बुराई करेगी। वो कहेगी कि तुलसी उसे पसंद नहीं करती है क्योंकि वो उनकी असली बेटी नहीं है। वहीं, नोयोना को मिहिर की बातों से गलतफहमी हो जाएगी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 12:17 PM
share Share
Follow Us on
KSBKBT 2: तुलसी और मिहिर की हुई लड़ाई, नोयोना को होगी ये गलतफहमी

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि परी की वजह से मिहिर और तुलसी की लड़ाई हो जाएगी। तुलसी मिहिर को समझाने की कोशिश करेगी कि परी क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिहिर तुलसी की कोई भी बात नहीं समझेगा। तुलसी मिहिर को नंदनी से बुरी तरह बात करने के लिए भी टोकती है। इधर परी नोयोना से तुलसी की बुराई करेगी। वो कहेगी कि तुलसी उसे प्यार नहीं करती है।

परी मिहिर के ऑफिस जाएगी। वो कहेगी कि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन उसे पसंद नहीं करती है। परी मिहिर से बात ही कर रही होती है कि तभी वहां नोयोना और विनय आ जाते हैं। मिहिर दोनों को एक करवाना चाहता है। इस बात से नोयोना बिलकुल अंजान है।

वहीं, परी और नोयोना साथ में वहां से निकलते हैं। गाड़ी में परी नोयोना से तुलसी के बारे में बात करती है। वो कहती है कि तुलसी उससे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो उसकी गोद ली हुई बेटी है। वो कहती है कि तुलसी अपने असली बच्चों से प्यार करती है। परी ये भी बताती है कि मिहिर उसके लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन तुलसी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसपर नोयोना कहती है कि अगर वो चाहती है तो वो मिहिर से बात कर सकती है।

ये भी पढ़ें:YRKKH 1st Sept: अभिरा के खिलाफ सबूत पेश करेगा कृष का वकील, हक्का-बक्का रह जाएगा अरमान

वहीं, मिहिर चाहता है कि नोयोना एक बार फिर अपना घर बसाए। इस बारे में वो नोयोना से बात करता है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर की बातों को सुनकर नोयोना को गलतफहमी हो जाएगी। उसे लगेगा कि मिहिर उसे पसंद करता है।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।