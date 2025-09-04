KSBKBT 2: तुलसी और मिहिर की हुई लड़ाई, नोयोना को होगी ये गलतफहमी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी नोयोना से तुलसी की बुराई करेगी। वो कहेगी कि तुलसी उसे पसंद नहीं करती है क्योंकि वो उनकी असली बेटी नहीं है। वहीं, नोयोना को मिहिर की बातों से गलतफहमी हो जाएगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि परी की वजह से मिहिर और तुलसी की लड़ाई हो जाएगी। तुलसी मिहिर को समझाने की कोशिश करेगी कि परी क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिहिर तुलसी की कोई भी बात नहीं समझेगा। तुलसी मिहिर को नंदनी से बुरी तरह बात करने के लिए भी टोकती है। इधर परी नोयोना से तुलसी की बुराई करेगी। वो कहेगी कि तुलसी उसे प्यार नहीं करती है।

परी मिहिर के ऑफिस जाएगी। वो कहेगी कि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन उसे पसंद नहीं करती है। परी मिहिर से बात ही कर रही होती है कि तभी वहां नोयोना और विनय आ जाते हैं। मिहिर दोनों को एक करवाना चाहता है। इस बात से नोयोना बिलकुल अंजान है।

वहीं, परी और नोयोना साथ में वहां से निकलते हैं। गाड़ी में परी नोयोना से तुलसी के बारे में बात करती है। वो कहती है कि तुलसी उससे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो उसकी गोद ली हुई बेटी है। वो कहती है कि तुलसी अपने असली बच्चों से प्यार करती है। परी ये भी बताती है कि मिहिर उसके लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन तुलसी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसपर नोयोना कहती है कि अगर वो चाहती है तो वो मिहिर से बात कर सकती है।