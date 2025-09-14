Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler Pari Shocks Ajay Faimily with her rude behaviour star plus serial KSBKBT 2 Spoiler: अजय के घर में परी का तमाशा, हैरान रह गए घरवाले, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler Pari Shocks Ajay Faimily with her rude behaviour star plus serial

KSBKBT 2 Spoiler: अजय के घर में परी का तमाशा, हैरान रह गए घरवाले

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी की हरकतों से अजय का परिवार हैरान रह जाएगा। परी अजय पर भड़क जाएगी, वो अजय से कहेगी कि उसने शादी करके अजय पर एहसान किया है। परी का ये व्यवहार देख सब परेशान हो जाएंगे। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 11:21 AM
share Share
Follow Us on
KSBKBT 2 Spoiler: अजय के घर में परी का तमाशा, हैरान रह गए घरवाले

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अजय से शादी तोड़ने के लिए अब ऐसी हरकत करेगी कि अजय के पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे। परी पहले तो अजय की बहन का रिश्ता तुड़वाएगी। इसके बाद, अजय और उसके पूरे परिवार की बेइज्जती करेगी। परी की हरकत पर हर कोई हैरान रह जाएगा।

टूटेगी अजय की शादी

अजय के घर पर अजय की बहन के लिए रिश्ता आता है। परी उन लोगों को चुपके से बताती है कि इस घर में उसके साथ मारपीट होती है। उसपर अत्याचार करते हैं। परी की बातों में आकर वो लोग अजय के घर से रिश्ता तोड़ देते हैं।

अजय के घरवालों से बदतमीजी करेगी परी

इस बात के लिए अजय और उसका परिवार जब परी से सवाल-जवाब करता है, तो परी हर किसी से बदतमीजी करने लगती है। परी अजय की सास पर चिल्लाती है। परी अजय की बहन से भी बदतमीजी करेगी। वो अजय के पिता को भी नहीं छोड़ेगी।

परी के तमाशे से हैरान रह जाएगा अजय

परी अजय के साथ भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बात करेगी। वो अजय से कहेगी कि उससे शादी करके उसने उसपर एहसान किया है। अजय जब परी से कहेगा कि वो उसकी मां से माफी मांगे, परी इसपर कहती है कि उन सबको उससे माफी मांगनी चाहिए। परी अजय को इतना गुस्सा दिलाती है कि अजय परी पर अपना हाथ उठाने लगता है। परी इतने तमाशे के बाद रात में अपनी मां के पास पहुंच जाती है।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।