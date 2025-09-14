KSBKBT 2 Spoiler: अजय के घर में परी का तमाशा, हैरान रह गए घरवाले

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी की हरकतों से अजय का परिवार हैरान रह जाएगा। परी अजय पर भड़क जाएगी, वो अजय से कहेगी कि उसने शादी करके अजय पर एहसान किया है। परी का ये व्यवहार देख सब परेशान हो जाएंगे।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अजय से शादी तोड़ने के लिए अब ऐसी हरकत करेगी कि अजय के पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे। परी पहले तो अजय की बहन का रिश्ता तुड़वाएगी। इसके बाद, अजय और उसके पूरे परिवार की बेइज्जती करेगी। परी की हरकत पर हर कोई हैरान रह जाएगा।

टूटेगी अजय की शादी अजय के घर पर अजय की बहन के लिए रिश्ता आता है। परी उन लोगों को चुपके से बताती है कि इस घर में उसके साथ मारपीट होती है। उसपर अत्याचार करते हैं। परी की बातों में आकर वो लोग अजय के घर से रिश्ता तोड़ देते हैं।

अजय के घरवालों से बदतमीजी करेगी परी इस बात के लिए अजय और उसका परिवार जब परी से सवाल-जवाब करता है, तो परी हर किसी से बदतमीजी करने लगती है। परी अजय की सास पर चिल्लाती है। परी अजय की बहन से भी बदतमीजी करेगी। वो अजय के पिता को भी नहीं छोड़ेगी।