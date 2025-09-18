KSBKBT 2 Spoiler: परी की घटिया चाल, गिरफ्तार हुआ अजय का पूरा परिवार

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी अपनी एक और हरकत करेगी और अजय के परिवार को जेल में भेजेगी। जैसे ही पुलिस अजय के परिवार को अरेस्ट करने आएगी, तुलसी और मिहिर हैरान रह जाएंगे।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि परी ने झूठ बोलकर अजय और उसके परिवार को फंसा दिया है। नोयोना और परी का पूरा परिवार उस परिवार से बहुत नाराज है। परी उसका घर छोड़कर आ जाती है। अजय नोयोना से कहता है कि वो एक बार परी के परिवार को उससे मिलवाएं। अजय और उसके माता-पिता मिहिर के घर उनसे मिलने जाते हैं।

परी के सामने इमोशनल हुआ अजय परी के घर पर अजय बहुत इमोशनल नजर आता है। वो सबसे कहता है कि उसने परी पर हाथ नहीं उठाया। वो परी से भी पूछता है कि उसका ये हाल किसने किया। परी रोने का नाटक करती है। अजय और उसका पूरा परिवार परी को समझाने की कोशिश करता है।

अजय के परिवार को अरेस्ट करेगी पुलिस घर में ये सब चल ही रहा होता है कि तभी अजय के पिता के पास फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके घर पर पुलिस आई थी और अजय की बहनों को अरेस्ट करके ले गई है। वो सबको ये बता ही रहे होते हैं कि तभी मिहिर के घर भी पुलिस आती है और अजय के परिवार को अरेस्ट करने लगती है।