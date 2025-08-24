KSBKBT 2: परी की हरकत से ससुराल में हुआ बवाल, अजय के घरवालों से नाराज हुआ मिहिर

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि परी की हरकत की वजह से अजय के घर में बवाल मच जाएगा। रात को परी अपने घर लौट जाएगी। मिहिर इस बात पर अजय के परिवार से नाराज हो जाएगा।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी और परिवार अजय के घर जाते हैं। वहां, तुलसी परी से उसके झूठ के बारे में सवाल करेगी। इस बात पर परी इमोशनल ड्रामा करती है। वो मिहिर को भी भड़का देती है। मिहिर भी तुलसी पर गुस्सा हो जाता है। घर से सबके जाने के बाद परी अजय के घर में चोरी करती है।

परी ने की अपने ससुराल में चोरी वो अपनी सास के लॉकर से हीरे का हार और अंगूठी चुराकर ज्वेलर को बेचकर पैसे रणविजय को दे देती है। परी जैसे ही घर आती है वो देखती है कि उसके लॉकर से हार और अंगूठी गायब है। परी जैसे ही घर आती है वो परी से पूछती है कि क्या हार और अंगूठी उसने ली है। परी इस सवाल पर बहुत नाराज हो जाती है।

परी की हरकत से घर में बवाल वो कहती है कि उसकी सास उसपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। वो अजय से जब इस बारे में कहती है तो अजय अपनी मां से गुस्सा हो जाता है। परी की हार चुराने और फिर रोने-धोने की हरकत से अजय के घर में बवाल मच जाता है।