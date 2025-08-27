Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler Pari New Plan Gyatri Warns Tulsi against Noina in Mihir s Life Star Plus serial KSBKBT 2: अजय के सामने आया परी का सच, गायत्री ने तुलसी को याद दिलाया मंदिरा का किस्सा, Tv Hindi News - Hindustan
KSBKBT 2: अजय के सामने आया परी का सच, गायत्री ने तुलसी को याद दिलाया मंदिरा का किस्सा

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर तुलसी और मिहिर को सच बता देती है। वहीं, गायत्री तुलसी को नोयोना को लेकर भड़काने की कोशिश करती है। वो तुलसी को मंदिरा की याद दिलाती है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 03:30 PM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी और मिहिर को पता चल जाता है कि परी ने अपने ही ससुराल में चोरी की है। तुलसी परी से बात करना चाहती है, लेकिन मिहिर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि परी खुद आकर ये बात बताएगी। परी तुलसी और मिहिर की ये बात सुन लेती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। वो उसे कहता है कि वो खुद जाकर उन्हें बता दे। रणविजय के कहने पर परी ऐसा ही करती है।

परी ने सबको बताया सच

परी तुलसी और मिहिर को सच बताती है। वो कहती है कि उसी ने अजय के घर में चोरी की है। तुलसी और मिहिर अगले दिन उसे अजय के घर ले जाते हैं। वो अजय के पूरे परिवार को चोरी के बारे में बताती है। अजय की मां परी से बहुत नाराज हो जाती है।तुलसी और परी की माफी के बाद अजय की मां परी को माफ कर देती है।

गायत्री ने तुलसी को याद कराया मंदिरा का किस्सा

शो के आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गायत्री तुलसी को मंदिरा की याद दिलाएगी। वो मिहिर और नोयोना के बारे में बात करते हुए तुलसी से कहेगी कि उसे मंदिरा याद है ना। तुलसी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है।

इधर अंगद और वृंदा पुणे गए होते हैं। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ेंगी। इधर ऋतिक और मुन्नी की भी लव स्टोरी की शुरुआत हो सकती है। स्टार प्लस के इस सीरियल में आनेवाले दिनों में तमाम ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे।

