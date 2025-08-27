KSBKBT 2: अजय के सामने आया परी का सच, गायत्री ने तुलसी को याद दिलाया मंदिरा का किस्सा

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर तुलसी और मिहिर को सच बता देती है। वहीं, गायत्री तुलसी को नोयोना को लेकर भड़काने की कोशिश करती है। वो तुलसी को मंदिरा की याद दिलाती है।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी और मिहिर को पता चल जाता है कि परी ने अपने ही ससुराल में चोरी की है। तुलसी परी से बात करना चाहती है, लेकिन मिहिर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि परी खुद आकर ये बात बताएगी। परी तुलसी और मिहिर की ये बात सुन लेती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। वो उसे कहता है कि वो खुद जाकर उन्हें बता दे। रणविजय के कहने पर परी ऐसा ही करती है।

परी ने सबको बताया सच

परी तुलसी और मिहिर को सच बताती है। वो कहती है कि उसी ने अजय के घर में चोरी की है। तुलसी और मिहिर अगले दिन उसे अजय के घर ले जाते हैं। वो अजय के पूरे परिवार को चोरी के बारे में बताती है। अजय की मां परी से बहुत नाराज हो जाती है।तुलसी और परी की माफी के बाद अजय की मां परी को माफ कर देती है।

गायत्री ने तुलसी को याद कराया मंदिरा का किस्सा

शो के आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गायत्री तुलसी को मंदिरा की याद दिलाएगी। वो मिहिर और नोयोना के बारे में बात करते हुए तुलसी से कहेगी कि उसे मंदिरा याद है ना। तुलसी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है।