Kyunki Saas bhi kabhi bahu thi 2 spoiler pari manipulates ajay create ruckus in home star plus serial KSBKBT 2: अजय को बातों में फंसाएगी परी, घर में होगा नया तमाशा, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas bhi kabhi bahu thi 2 spoiler pari manipulates ajay create ruckus in home star plus serial

KSBKBT 2: अजय को बातों में फंसाएगी परी, घर में होगा नया तमाशा

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी अजय को अपनी बातों में फंसाकर उसके घर में लड़ाई-झगड़ा करवाएगी। वहीं, मिहिर नोयोना और विक्रम को एक साथ देखना चाहता है। इसके लिए वो दोनों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 10:52 AM
share Share
Follow Us on
KSBKBT 2: अजय को बातों में फंसाएगी परी, घर में होगा नया तमाशा

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि नोयोना मिहिर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। वो वापस अमेरिका लौटना चाहती है। अब आप देखेंगे कि मिहिर उसे रोक लेगा। वो उससे कहेगा कि वो यहीं रुके। वो नोयोना और विक्रम को घर पर डिनर पर बुलाएगा। वहीं, आप देखेंगे कि परी अपनी बातों में उलझा कर अजय के घर में लड़ाई करवाएगी। वो अजय से शादी तोड़ना चाहती है इसके लिए वो अब उसके घर में अशांति फैलाएगी।

अजय को बातों में फंसाएगी परी

परी अजय को बातों में फंसाकर अपने लिए एक अलग कमरे की मांग करती है। वो कहती है कि वो पढ़ना चाहती है और इसके लिए उसे अलग कमरा चाहिए। वो साथ में ये भी कहती है कि उसे लगता है कि अजय की मां उसे पसंद नहीं करती है। अजय परी की बातों में आकर कहता है कि वो उसके लिए अलग कमरे की बात घर में कर लेगा।

घर में होगा नया बवाल

अगले दिन अजय अपनी बहन का कमरा परी को देने की बात करता है। इस बात को लेकर घर में बवाल हो जाता है। इस बात पर अजय की मां भी पूछती हैं कि वो परी के लिए अलग कमरा क्यों मान रहा है। वो कहता है कि पढ़ाई के लिए परी के लिए अलग कमरा चाहता है। इस बात पर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है।

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परी अपने कमरे में पढ़ रही होगी तभी अजय की बड़ी बहन उसके लिए दूध लेकर आती है। परी एक और चाल चलती है और परी की किताबों पर दूध गिर जाता है। इस बात पर परी बड़ा नाटक शुरू कर देगी। अजय की बहन और मां परी पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तभी वहां अजय आ जाता है।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।