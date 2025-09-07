Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler Pari Dirty Tricks to get out of marriage with Ajay emotional blackmail KSBKBT 2: अजय को भड़का रही परी, शादी तोड़ने के लिए माता-पिता को करेगी इमोशनल ब्लैकमेल, Tv Hindi News - Hindustan
KSBKBT 2: अजय को भड़का रही परी, शादी तोड़ने के लिए माता-पिता को करेगी इमोशनल ब्लैकमेल

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 सीरियल में परी अब शादी से बाहर आने के लिए गंदी चालें चल रही है। वो अपने माता-पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करेगी। परी की चालों में अजय बुरी तरह फंसता जा रहा है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 05:32 PM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नोयोना तुलसी और मिहिर की बहस देख लेती है। इस बात से वो थोड़ा खुश हो जाती है। नोयोना मिहिर को पसंद करती है। वो बातों-बातों में मिहिर से शादी टूटने को लेकर बात करती है। इस पर तुलसी उसे शादी की अहमियत समझा देती है। अब आप देखेंगे कि अजय से शादी तोड़ने के लिए परी अब गंदी चालें चल रही है।

अजय को भड़का रही है परी

परी अजय और उसकी मां के बीच लड़ाई लगा रही है। वो ऐसा दिखा रही है कि उसकी सास उसे बहुत परेशान करती है। परी अपने माता-पिता को भी इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। परी अजय को भी उसकी मां के खिलाफ भड़का रही है।

अजय से शादी तोड़ने के लिए चल रही चाल

परी एक घटिया चाल चलती है जिसकी वजह से अजय की मां परी को सुना रही होती है। परी और अजय की मां की जब बहस हो रही होती है तभी वहां अजय आ जाता है। वो अपनी बहन से ही नाराज हो जाता है। वो अपनी मां की ही बात नहीं सुनता है। इस बात पर परी बहुत खुश होती है।

परी अपने माता-पिता को ये दिखाने की कोशिश करेगी कि उसके ससुराल में उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो अजय से शादी तोड़ सके। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परी तुलसी और मिहिर को वीडियो कॉल करेगी। वो खुद से ही गैस ऑन करके छोड़ देगी और एक धमाके की आवाज सुनाई देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी के सामने अपनी बेटी परी की सच्चाई आएगी?

