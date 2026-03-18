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KSBKBT 2: क्या कामयाब हो जाएगा मिताली का प्लान, ऋतिक और मुन्नी के रिश्ते में आएगी दरार?

Mar 18, 2026 05:33 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मुन्नी और ऋतिक की शादी के साथ ही दोनों के बीच मिताली ने पहली गलतफहमी भी डाल दी है। मुन्नी ने ऋतिक का वो वीडियो देख लिया है जिसमें वो कहता है कि वो शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि मुन्नी टिमसी का ख्याल अच्छे से रख सकता है। 

KSBKBT 2: क्या कामयाब हो जाएगा मिताली का प्लान, ऋतिक और मुन्नी के रिश्ते में आएगी दरार?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते हैं। तमाम मुश्किलों के बाद मुन्नी और ऋतिक की शादी हो गई है, लेकिन मिताली का मुन्नी को भेजा हुआ गिफ्ट मुन्नी के दिमाग में ऋतिक के लिए सवाल खड़ा कर देता है। मुन्नी ने वो पेन ड्राइव देख ली है जिसमें ऋतिक कहता है कि उसने मुन्नी से शादी इसलिए की है ताकि टिमसी का ख्याल रखने वाला कोई मिल जाए। वो इस पेन ड्राइव को देखने के बाद काफी दुखी है।

मुन्नी के मन में ऋतिक के लिए खड़े हो रहे सवाल

मुन्नी ने अभी पेन ड्राइव के बारे में ऋतिक से कोई बात नहीं की है, लेकिन वो परेशान है। वो उस बात को सोचकर रो रही होती है कि तभी तुलसी का वीडियो कॉल उसके पास आ जाता है। तुलसी मुन्नी से पूछती है कि वो क्यों रो रही है। उस वक्त मुन्नी उससे झूठ बोल देती है। वो कहती है कि खाना बनाते वक्त उसका थोड़ा सा हाथ जल गया इस वजह से उसकी आंखों में आंसू हैं।

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क्या मिताली का प्लान होगा कामयाब?

आनेवाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुन्नी ऋतिक की बातों को सोचकर थोड़ा सा परेशान होगी। वो परेशानी मुन्नी के व्यवहार में भी नजर आएगी। मुन्नी का बदला हुआ व्यवहार देखकर ऋतिक भी सोच में पड़ जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिताली का प्लान कामयाब होगा और शादी के तुरंत ही बाद मुन्नी और ऋतिक के रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी?

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शांतिनिकेतन में तुलसी की वापसी से खुश हुआ वीरानी परिवार

इधर तुलसी की भी शांतिनिकेतन में वापसी की तैयारी है। मिहिर तुलसी को मनाने की कोशिश कर रहा है। वो तुलसी के लिए फूल भिजवाता है। वहीं, तुलसी अपने बच्चों के लिए शांतिनिकेतन में वापस आने का फैसला करेगी। वो मिहिर को साफ कर देगी कि वो अपने बच्चों की मां बनकर शांतिनिकेतन वापस आ रही है, न की मिहिर वीरानी की पत्नी बनकर। तुलसी की वापसी से पूरे घर में खुशी का माहौल होगा।

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Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

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