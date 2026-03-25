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KSBKBT 2 Update: मिताली की हरकत पर फूटा मिहिर का गुस्सा, नोयोना को सुनाई खरी-खोटी

Mar 25, 2026 04:19 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब मिहिर और तुलसी के सामने नोयोना की तबीयत का सच सामने आनेवाला है। वहीं, मिताली अब ऋतिक और मुन्नी को परेशान करेगी। 

KSBKBT 2 Update: मिताली की हरकत पर फूटा मिहिर का गुस्सा, नोयोना को सुनाई खरी-खोटी

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में ऋतिक और मुन्नी के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई हैं। वहीं, मिताली जिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए ऋतिक को छोड़कर गई थी, वो उस कॉन्टेस्ट से भी बाहर हो गई है। मिताली इस बात पर काफी नाराज होती है। वो ऋतिक और मुन्नी को परेशान करने का प्लान बनाती है। वो वापस आकर टिमसी को स्कूल से लेने चली जाती है। वो टिमसी को अपने साथ लेकर चली जाती है।

टिमसी को अपने साथ लेकर चली गई मिताली

मुन्नी जब टिमसी को स्कूल में लेने जाती है तो उसे मिताली की हरकत के बारे में पता चलता है। वो ऋतिक को फोन करके ये बताती है। ऋतिक मिताली की हरकत पर काफी भड़क जाता है। वो मिहिर को मिताली की इस हरकत के बारे में बताता है और मुन्नी को लेकर मिताली के घर पहुंचता है।

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मिताली ने ऋतिक और मुन्नी से की बदतमीजी

मिताली ऋतिक और मुन्नी को अपने घर पर पाकर बहुत नाटक करती है। ऋतिक जब टिमसी को वापस मांगता है वो कहती है कि उसे शायद पता नहीं है कि कोर्ट बच्चे की कस्टडी मां को देता है। ऋतिक मिताली पर भड़क जाता है। मुन्नी उसे रोकती है। इसके बाद मिताली मुन्नी और ऋतिक को घर से निकाल देती है।

मिताली की मां के पास आया मिहिर का फोन

मिहिर गुस्से में मिताली की मां को फोन करता है। वो कहता है कि वो उन दोनों से उनके घर पर मिलना चाहता है। नोयोना अस्पताल में भर्ती होती है। मिताली की मां मिहिर को बताने की कोशिश करती है कि नोयोना अस्पताल में है, लेकिन नोयोना उसे ऐसा करने से मना कर देती है। नोयोना और उसकी बहन अस्पताल से अपने घर पहुंचते हैं।

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नोयोना से मिलने पहुंचा मिहिर

मिहिर नोयोना और उसकी बहन से बहुत गुस्से में मिलता है। वो कहता है कि मिताली टिमसी को अपने साथ लेकर आई है और वो अपनी पोती को लेने आया है। वो नोयोना और मिताली की बेटी पर बहुत गुस्सा करता है। नोयोना की बहन एक बार फिर मिहिर को बताने की कोशिश करती है कि नोयोना की तबीयत बहुत खरबा है, लेकिन नोयोना ऐसा करने नहीं देती है। वो मिहिर से कहती है कि उसे नहीं पता है कि मिताली टिमसी को लेकर आ गई है। मिहिर इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उसने सोचा था कि वो कभी उन दोनों की शक्ल नहीं देखेगा, लेकिन उसे देखना पड़ रहा है क्योंकि तुलसी यहां पर नहीं है।

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तुलसी के सामने नोयोना जाहिर करेगी अपनी आखिरी इच्छा

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी को पता चलेगा कि नोयोना को ब्लड कैंसर है। नोयोना तुलसी से कहेगी कि क्या वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करेगी? तुलसी उससे कहती है कि अगर उसके बस में हुआ तो वो बिल्कुल ऐसा करेगी। इसके बाद नोयोना उससे कहेगी कि वो मिहिर की सुहागन बनकर मरना चाहती है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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