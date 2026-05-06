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KSBKBT 2: रियो को हुआ करण पर शक, अंश के बारे में करेगा सवाल

May 06, 2026 09:20 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जल्द ही शांतिनिकेतन में बड़ी मुसीबत आनेवाली है। रियो को अंश विरानी के बारे में पता चलेगा। वो करण से इस बारे में सवाल करेगा। 

KSBKBT 2: रियो को हुआ करण पर शक, अंश के बारे में करेगा सवाल

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते हैं। शो में अब तक आपने देखा कि एक रेस्तरां में नंदिनी और रियो आमने-सामने आ जाते हैं। रियो को देखते ही नंदिनी घबरा जाती है। वो बेहोश हो जाती है। उस रेस्तरां में रियो ने करण को भी देखा होता है। रियो करण से पूछता है कि क्या वो कभी उस रेस्तरां में गया है? करण इस सच से अनजान है कि रियो ने उसे देख लिया है, वो रियो को मना कर देता है। वो कहता है कि वो उस रेस्तरां में कभी नहीं गया है। करण के झूठ पर रियो को शक हो जाता है।

रियो को हुआ करण पर शक

रेस्तरां के बाद रियो करण को नंदिनी के साथ साड़ी की दुकान में देखता है। नंदिनी का चेहरा उसे याद दिलाता है कि उसने नंदिनी को रेस्तरां में देखा था। नंदिनी और करण को साथ देखकर रियो को करण पर शक हो गया है। उसे यकीन है कि करण उसकी मां को धोखा दे रहा है। वो साड़ी शॉप में नंदिनी और करण की तस्वीर भी क्लिक करता है।

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नियति से भी करण ने बोला झूठ

नियति भी करण की गाड़ी साड़ी की दुकान के पास से गुजरती देखती है। वो रियो को इस बारे में बताती है। रियो उससे पूछता है कि कहीं करण का अफेयर तो नहीं चल रहा है। नियति उसकी बात को मजाक में टाल देती है। इसके बाद रियो नियति से कहता है कि उसे करण से फोन करके पूछना चाहिए। नियति ऐसा ही करती है। करण को जैसे ही पता चलता है कि नियति ने उसे देख लिया है, वो नियति से कहता है कि वो किसी क्लाइंट के साथ वहां आया था।

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मिहिर और तुलसी की होगी शादी

इधर शांतिनिकेतन में तुलसी और मिहिर की शादी की तैयारी चल रही है। मिहिर और तुलसी की शादी की खुशियों के बीच रियो को अंश विरानी के बारे में पता चलेगा। वो करण से पूछेगा कि अंश विरानी कौन है और उसका क्या रिश्ता है अंश के साथ। रियो की बात सुनकर करण हैरान रह जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या करण रियो को बताएगा अंश से जुड़ा हर सच?

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तुलसी और मिहिर की शादी के बाद घर में परी की शादी होगी। परी आर्यन से शादी करने के लिए मान गई है। अजय को भी इस बारे में पता चलता है। वो ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। शो में जल्द पता चलेगा कि क्या मोड़ लेगी परी की कहानी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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