Kyunki Saas Bhi Kabhi Thi 2: वृंदा के घर पहुंचेगा अंगद, क्या शो में शुरू होगी एक नई लव स्टोरी?
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी और अजय की शादी पूरी होगी। परी की विदाई में पूरा परिवार बहुत भावुक हो जाता है। अब आप देखेंगे कि नोयोना अजय और तुलसी के परिवार को डिनर पर बुलाएंगी।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में तमाम मुश्किलों के बाद अजय और परी की शादी हो गई है। मिहिर और तुलसी पूरे परिवार के साथ परी की विदाई करते हैं। परी की विदाई पर पूरा परिवार बेहद इमोशनल हो जाता है। अजय जिस तरह से वीरेन को जेल भिजवाता है, उससे तुलसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तुलसी अजय के साथ परी को विदा करती है।
नोयोना ने किया डिनर का आयोजन
शो में अब आप देखेंगे कि परी की शादीशुदा जिंदगी शुरू होगी।इस शादीशुदा जिंदगी में परी को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता सकता है। नोयोना मिहिर और तुलसी के परिवार और अजय और परी के परिवार को डिनर पर बुलाएगी।
परी से नहीं हो पाएगी तुलसी की बात
तुलसी जब डिनर के लिए जा रही होती है तो वो परी को बार-बार कॉल करती है, लेकिन परी से उसकी बात नहीं हो पाती है। इस बात से तुलसी बहुत परेशान हो जाती है। वो मिहिर से कहती है कि वो आशा करती है कि परी के साथ सब ठीक हो।
शुरू होगी अंगद और वृंदा की लव स्टोरी
इधर तुलसी परी की शादी की मिठाइयां रिश्तेदारों में भिजवा रही होती हैं। लिस्ट में वृंदा के परिवार का भी नाम होता है। अंगद वृंदा के घर मिठाई लेकर जाता है। अंगद जैसे ही वृंदा के घर पहुंचता है, वृंदा की मां अंगद पर पानी फेंक देती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शुरू होगी वृंदा और अंगद की लव स्टोरी?
