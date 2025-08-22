KSBKBT 2: तुलसी के सवालों से परेशान हुई परी, भाभी पर उतारा गुस्सा

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी के घर अजय और परी पहुंचते हैं। नोयोना भी तुलसी के घर ही होती है। परी बार-बार नोयोना की तारीफ करती है। वहीं, परी की भाभी उसे रणविजय के साथ घर के बाहर देख लेगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतचक आपने देखा कि जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए तुलसी के घर पर अजय और परी पहुंचते हैं। गाड़ी में अजय के साथ बात करते हुए परी कहती है कि वो अपने पिता से सबसे ज्यादा प्यार करती है। अजय जब तुलसी के बारे में बात करता है तो वो कहती है कि वो उसकी मां को भी प्यार करती है, लेकिन उसकी मां बहुत ज्यादा कठोर हैं। इसके बाद वो नोयोना की तारीफ करने लगती है।

वीरानी परिवार में मनाया गया दही हांडी घर में सब दही हांडी के लिए बाहर आते हैं। सब लोग दही हांडी का त्योहार मना रहे होते हैं, तभी परी घर के मेनगेट से बाहर चली जाती है। वो रणविजय से मिलने जाती है। परी की भाभी भी उसके पीछे जाती है। वो देखती है कि परी किसी के साथ गाड़ी में बैठी है। वो रणविजय का चेहरा नहीं देख पाती है।

अपनी भाभी पर भड़की परी नंदनी ये बात जाकर तुलसी को बुलाती है। वो तुलसी से कहती है कि परी घर के बाहर किसी से मिल रही है। नंदनी के कहने पर तुलसी परी से सवाल करती है। वो परी से पूछती है कि वो किससे मिलने गई थी। इस बात पर परी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वो अपनी भाभी पर भड़क जाती है। वो कहती है कि उन्हें उसकी जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुलसी उसे समझाती है कि वो इस तरीके से अपनी भाभी से बात नहीं कर सकती है।