KSBKBT 2 Spoiler: वीरानी हाउस में आएगी पुलिसी, तुलसी की हरकत पर भड़का मिहिर

मिहिर और तुलसी की बेटी परी की सगाई के कार्यक्रम में पुलिस के आने से हर कोई हैरान रह जाएगा। जब घरवालों को पता चलेगा कि पुलिस किसी और ने नहीं बल्कि तुलसी ने बुलाई तो पूरा परिवार तुलसी से नाराज हो जाएगा।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी के सामने विरेन की सच्चाई आ गई है। उसे पता चल चुका है कि उस रात एक्सिडेंट विरेन ने किया था। वो मिहिर से इस बारे में बात करती है, लेकिन विरेन उसकी बातों से नाराज हो जाता है। तुलसी को लग रहा है कि विरेन के घर में अपनी बेटी की शादी कराकर वो गलती कर रही है, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुन रहा है।

मुन्नी को परेशान करेगा विरेन परी और अजय की सगाई के दिन तुलसी विरेन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करती है। मुन्नी को परेशान करने के लिए विरेन उसके पीछे-पीछे स्टोर रूम में पहुंच जाता है। विरेन को वहां पाकर मुन्नी काफी डर जाती है। इतने में तुलसी और नंदनी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर मुन्नी बुरी तरह रोने लगती है।

तुलसी के घर आएगी पुलिस मुन्नी की हालत देखकर तुलसी और नंदनी पुलिस को फोन कर देते हैं। वो कहते हैं कि विरेन ने एक लड़की से छेड़छाड़ की है। तुलसी की शिकायत पर पुलिस वीरानी परिवार के घर पहुंचती है। पुलिस को घर में देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। पुलिस विरेन को गिरफ्तार करने के इरादे से वहां पहुंचती है, लेकिन मुन्नी कोई गवाही नहीं देती गै जिसके बाद पुलिस विरेन को बिना गिरफ्तार करे चली जाती है।