KSBKBT 2: तुलसी को मिलेगी परी से एक और शिकस्त, मिहिर के अवॉर्ड शो में होगा असली खेल

KSKBKT 2 Spoiler: टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि परी फिर अपनी मां को एक शातिर चाल चलकर हरा देगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 01:44 PM
टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी में एक दो नहीं बल्कि कई ट्विस्ट आएंगे। मिहिर विरानी अपने घर तो वापस आ गया है, लेकिन अभी भी अपनी पत्नी तुलसी को उस तरह स्वीकार नहीं कर पाया है। अभी भी मिहिर की आंखों पर अपनी बेटी परी के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है और वह उसकी बात के आगे और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। परी जब नोयोनिका के साथ मिलकर रणविजय से शादी के लिए साजिश रचेगी, तो मिहिर फौरन इसमें फंस जाएगा।

नोयोनिका के साथ चाल चलेगी परी

क्योंकि नोयोनिका भी इसमें परी का पूरा साथ दे रही होगी, तो ऐसे में मिहिर को लगेगा कि शायद उसकी पत्नी तुलसी को ही परी की खुशियों का ख्याल नहीं है। परी अपने पिता से कहेगी कि एक दिक्कत यह है कि रणविजय उतना अमीर नहीं है, उसके पास पैसों की तंगी है। तो नोयोनिका के सहारे से जब यह बात आगे बढ़ेगी तो मिहिर झट से कह देगा कि मैं उसे बिजनेस स्टैबलिश करने में मदद करूंगा। परी का काम बनने ही जा रहा होगा तब तक तुलसी कहेगी कि हमें एक बार साथ बैठकर बात तो कर लेनी चाहिए।

फिर बेटी से शिकस्त खाएगी तुलसी

मिहिर नहीं मानेगा, वह कहेगा मैंने तय कर तो दिया। तुलसी सोचती रह जाएगी कि उसके सामने उसका परिवार बिखर रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रही है। परी हमेशा की तरह अपने पिता को इमोशनल बातों में फंसा लेगी। तुलसी मन ही मन सोचेगी कि मैं सब समझ रही हूं कि तू क्या कर रही है और क्यों कर रही है परी। इधर परी की चाल कामयाब होगी, लेकिन उधर नोयोनिका पर तकलीफों का पहाड़ टूटने वाला है। सुबह-सुबह एक लेटर आएगा जिसे पढ़ते ही ऋतिक खुशी से उछल पड़ेगा।

अवॉर्ड शो में आएगा शॉकिंग ट्विस्ट

वो परिवार के सभी लोगों को एक्साइटमेंट में लॉबी में बुलाएगा और इस बात का ऐलान करेगा कि मिहिर विरानी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिलने जा रहा है। सभी बहुत खुश होंगे, लेकिन मिहिर का चेहरा उतर जाएगा जैसे ही उसे यह पता चलेगा कि मिहिर के साथ-साथ तुलसी को भी इनवाइट किया गया है। तुलसी भांप जाएगी कि मिहिर शायद उसके साथ नहीं चलना चाहता। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अवॉर्ड शो में मिहिर अपनी पत्नी तुलसी को अपनी अचीवमेंट का क्रेडिट देगा और फिर एक बार तुलसी के साथ हो जाएगा। नोयोनिका अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और गुस्से से बौखला उठेगी। वह तुलसी से बदला लेने की कसम खाएगी।

