KSBKBT 2 Spoiler: परी खेलेगी एक और गंदा खेल, नोयोनिका और वृंदा से निकालेगी बदला

Kyunki 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अपकमिंग एपिसोड में परी अपने घरवालों के लिए मुश्किलें और बढ़ाते हुए नोयोनिका और वृंदा के साथ भी गंदा खेल खेलती दिखाई पड़ेगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 01:44 PM
KSBKBT 2 Spoiler: एकता कपूर के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की कहानी आगे और भी दिलचस्प होने वाली है। परी को जब अपनी पोल खुलती नजर आएगी तो वह नोयोनिका और वृंदा से अपना बदला निकालने का फैसला करेगी। इस बार परी घटियापन में एक लेवल और नीचे जाती दिखेगी और एक गंदा खेल खेलेगी। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि परी एक तरफ जाकर नोयोनिका को चिकनी-चुपड़ी बातें करेगी और उसे घर पर इनवाइट करेगी।

नोयोनिका को घर पर इनवाइट करेगी परी

परी जाकर नोयोनिका से कहेगी, "हमने घर में डांस कॉम्पटिशन रखा है और पापा के सभी दोस्तों को भी इनवाइट किया है। आपको भी इनवाइट किया है।" इधर परी नोयोनिका को डांस कॉम्पटिशन में इनवाइट करके उसे अपने चंगुल में फंसाना चाहती है, और उधर जाकर अंगद के ऑफिस में काम करने वाली उस लड़की से हाथ मिलाएगी, जो इस बात से जलती है कि अंगद और वृंदा एक दूससे के करीब आ रहे हैं। लेकिन परी को कहां पता होगा, कि उसकी यह कोशिश उलटी पड़ने वाली है।

वृंदा की इज्जत पर करवाएगी हमला

अपकमिंग स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि वह अंगद की कलीग से कहेगी, "मैं तो चाहती थी कि वो (वृंदा) आए। क्योंकि बदला लेना तो बनता है ना।" सोशल मीडिया थ्योरीज की मानें तो परी वृंदा को भी इसी डांस कॉम्पटिशन में इनवाइट करने गई है। दरअसल वो वृंदा और नोयोनिका को आपस में भिड़ाना चाहती है, ताकि उसका बदला भी पूरा हो जाए, और इसमें नाम भी उसका ना आए। वीडियो में दिखाया गया है कि जब वृंदा गाड़ी के पास अकेली खड़ी होगी तब एक शख्स आकर उसे छुएगा और कहेगा- खूबसूरत हो जवान हो, एक नई शुरुआत करते हैं। एक नए तरीके के साथ।

नोयोनिका को ही फंसवा देगी परी

इससे पहले कि वृंदा अपने लिए कुछ भी कर पाए। पीछे से एक भारी-भरकम हाथ आकर इस शख्स के मुंह पर पड़ेगा और वह जमीन पर पड़ा नजर आएगा। यह शख्स और कोई नहीं वृंदा का बॉस अंगद होगा। प्रोमो वीडियो में अंगद को वृंदा का ख्याल रखते और उसकी केयर करते दिखाया गया है। माना जा रहा है कि परी बड़ी चालाकी से इस शख्स के जरिए नोयोनिका का नाम बुलवा देगी कि उसने ही वृंदा के पास उसे भेजा है। शो में आगे कई ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। शो के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

