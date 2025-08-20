Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler Alert Pari Meeting Ex Boyfriend Tusli to face another trouble star plus serial अजय को झूठ बोलकर एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी परी, क्या तुलसी के सामने आएगा सच?, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler Alert Pari Meeting Ex Boyfriend Tusli to face another trouble star plus serial

अजय को झूठ बोलकर एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी परी, क्या तुलसी के सामने आएगा सच?

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी के सामने अब एक नई मुसीबत आनेवाली है। उसकी बेटी परी शादी के बाद भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल रही है। तुलसी भी उस रेस्तरां में पहुंचेगी जहां परी रणविजय से मिल रही होगी।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 03:54 PM
share Share
Follow Us on
अजय को झूठ बोलकर एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी परी, क्या तुलसी के सामने आएगा सच?

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आपने अबतक देखा कि शादी के बाद परी अजय के घर पहुंच गई है। परी ने अजय से शादी कर ली है, लेकिन वो फिर भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के टच में है। इस बात से हर कोई अनजान है। परी अपने पति से झूठ बोलकर रणविजय से मिलने भी जाएगी। जहां परी रणविजय से मिलने जाएगी, वहां तुलसी भी किसी काम से पहुंचेगी। तुलसी को वहां देखकर परी परेशान हो जाएगी और रणविजय को वहां से जाने के लिए कहेगी।

परी को उसके घर ले जाएगा उसका घर

जन्माष्टमी के त्योहार पर तुलसी अजय के परिवार को वहां बुलाएगी। परी की सास कहेगी कि उनके घर में भी जन्माष्टमी मनाई जाती है इसलिए वो उनके घर नहीं आ पाएंगी। वो तुलसी से कहती हैं कि वो अजय और परी को वहां भेज देंगी। अजय परी की खुशी के लिए उसे उसके घर लेकर जाता है।

एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी परी

अजय परी को शांति निवास के बाहर छोड़कर जाता है। घर के अंदर जाने के बजाय परी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। परी जिस रेस्तरां में रणविजय से मिलने जाएगाी, वहां तुलसी भी पहुंचेगी। तुलसी रेस्तरां के बाहर से ही परी को वहां देख लेगी। परी भी अपनी मां को देख लेगी। मां को देखते ही परी रणविजय से वहां से जाने के लिए कहेगी। रणविजय जैसे ही वहां से निकलेगा, तुलसी अंदर आ जाएगी।परी से जब वो पूछेगी कि वो किसके साथ यहां आई है, परी झूठ बोलते हुए कहेगी कि वो अजय के साथ वहां आई थी।

अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी के सामने अपनी बेटी का झूठ आएगा? क्या परी की इस हरकत से अजय से टूट जाएगा उसका रिश्ता?

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।