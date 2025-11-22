KSBKBT 2 Spoiler: मिहिर को याद आया मंदिरा का किस्सा, तुलसी को छोड़ने का बना रहा प्लान
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Upcoming Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर को तुलसी को धोखा देने का डर सता रहा है। वो तुलसी से अपना रिश्ता खत्म करने का प्लान कर रहा है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर ने तुलसी को चीट किया है। तुलसी के साथ किए इस धोखे को लेकर मिहिर लगातार परेशान हो रहा है। उसे पछतावा हो रहा है। वो तुलसी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा है। मिहिर इतना परेशान होगा कि वो नोयोना से मिलने जाएगा। वो नोयोना से कहेगा कि वो अब उससे कभी नहीं मिलेगा और न ही वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। नोयोना ये सुनकर हैरान हो जाएगी।
मिहिर को याद आई मंदिरा की कहानी
मिहिर जब नोयोना से मिलने जाएगा तो वो कहेगा कि उसने तुलसी के साथ बहुत गलत किया है। वो नोयोना को मंदिरा और अपना किस्सा सुनाएगा। वो कहेगा कि मंदिरा के मामले में तुलसी ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन अब तुलसी उसे माफ नहीं करेगी।
तुलसी को छोड़ने का मिहिर बना रहा प्लान
मिहिर की बात सुनकर नोयोना उससे कहेगी कि उसे तुलसी से माफी नहीं मांगनी चाहिए। वो मिहिर को कहेगी कि वो तुलसी को छोड़ दे। मिहिर नोयोना से कहेगा कि वो यही करने वाला है। वो नोयोना को बताएगा कि परी की शादी के बाद वो तुलसी को सब बता देगा और सब लोगों से दूर चला जाएगा।
नोयोना को लगा झटका
नोयोना ये बात सुनकर खुश होती है, लेकिन उसे झटका तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि मिहिर न सिर्फ तुलसी को छोड़ेगा, लेकिन वो नोयोना को भी छोड़ देगा। वो नोयोना से कहेगा कि अब वो उससे कभी नहीं मिलेगा। नोयोना ये सुनते ही परेशान हो जाएगी। वो मिहिर को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन मिहिर उसकी एक भी नहीं सुनेगा। अब नोयोना मिहिर को फंसाने का ही प्लान बनाएगी।
