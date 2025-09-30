Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler Alert in Hindi Pari Traps Noina Mihir Comes Back KSBKBT 2 Spoiler: आखिर परी के जाल में फंस गई नोयोनिका, आगे बढ़ेगी अंगद और वृंदा की लव स्टोरी, Tv Hindi News - Hindustan
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler Alert: नोयोनिका भले ही तुलसी से चालाकी कर लेती हो, लेकिन उसकी बेटी परी के सामने उसकी एक नहीं चलेगी। परी के जाल में नोयोनिका बड़ी आसानी से फंस जाएगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 11:22 AM
टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जब तुलसी नवरात्रि की पूजा करती है तो मिहिर वहां मौजूद नहीं होता। वह वीडियो कॉल के जरिए इस पूजा का हिस्सा बनता है। पूजा के बाद परी झटपट नोयोनिका के दफ्तर पहुंच जाती है और उसे अपने घर आने को इनवाइट करती है। परी कहती है कि पप्पा आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपकी हर बात मानते हैं इसलिए वह चाहती है कि वो घर आकर चीजें मैनेज करे। परी कहेगी कि वह बस चाहती है कि उसके पिता किसी तरह वापस आ जाएं। इस पर नोयोनिका उसे समझाएगी कि मिहिर को वापस लाना आसान नहीं होगा।

परी के जाल में फंसेगी नोयोनिका

परी अपने पापा मिहिर को वापस बुलाने का प्लान नोयोनिका को समझाएगी कि वह घर पर एक डांस कॉम्पटिशन ऑर्गनाइज करेगी और वह इसमें मिहिर के सभी दोस्तों को भी बुलाएगी। परी कहेगी कि जब इतना कुछ हैप्पनिंग होगा और नोयोनिका खुद इस डांस कॉम्पटिशन में परफॉर्म करेगी तो मिहिर को आना ही होगा। इस पर नोयनिका कहेगी कि वह मिहिर को वापस बुलाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन डांस परफॉर्म नहीं करेगी। तब परी नोयोनिका को उसके कॉलेज के दिन याद दिलाएगी कि कैसे पापा अक्सर आपके कॉलेज वाले डांस का जिक्र किया करते थे।

घर आने को मान जाएगा मिहिर

परी जब ऑफिस से निकल रही होगी तो उसे मिताली मिलेगी। बातों-बातों में परी उसे कॉम्पटिशन ऑर्गनाइज करने के पीछे उसकी असली चाल के बारे में बताकर चौंका देगी। मिताली को परी जब इस कॉम्पटिशन का न्यौता देगी तो बातों-बातों में वह उसे बताएगी कि वृंदा नोटिस पीरियड पर है। परी खुश होगी और कहेगी कि उसे मिताली की वाइब अच्छी लगी। नोयोनिका जाकर मिहिर को मनाने की कोशिश करेगी और किसी तरह बात बन जाएगी। मिहिर की मुस्कान बता देगी कि वह नोयोनिका की डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए इस इवेंट में जरूर आएगा।

विरेन के होश ठिकाने लाएगा अंगद

जहां विरानी निवास में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, वहीं अजय के परिवार में विरेन लौट आया है। वह जाकर अपनी पत्नी को वापस लाने की जिद करेगा और अजय के घर में घुसकर उसकी बहन से बदतमीजी करेगा। अजय उसे रोकेगा और पुलिस की धमकी देकर वहां से भगा देगा। लेकिन विरेन इसके बाद जाकर वृंदा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, लेकिन सही वक्त पर अंगद पहुंच जाएगा और विरेन की जमकर धुलाई करेगा। कुझ ही मुक्कों में विरेन के होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन वृंदा पहली बार विरेन के प्रति लगाव महसूस करेगी।

