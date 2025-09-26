KSBKBT 2 Spoiler: परी के सामने आया मंदिरा का सच, ऋतिक और अंगद की हुई लड़ाई
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी के सामने अब मंदिरा की बातें आएंगी। उसे मिहिर और मंदिरा के अफेयर के बारे में बता चलेगा। ये बात उसे कोई और नहीं बल्कि गायत्री बताएगी। वो बताएगी कि करण की मां मंदिरा है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। अपनी बेटी परी की वजह से तुलसी के जीवन में मुसीबतें आ गई हैं। उसने अपने पिता को तुलसी के खिलाफ भड़का दिया है। वहीं, अंगद भी अब तुलसी से कहेगा कि वो परी पर गलत आरोप लगा रही हैं। ऋतिक तुलसी की साइड लेने की कोशिश करेगा। इस बात पर ऋतिक और अंगद की लड़ाई हो जाएगी। तुलसी वो लड़ाई सुलझाएगी।
वृंदा के घर जाएगा अंगद
अंगद ऋतिक से माफी मांगेगा, लेकिन उसके बाद भी वो कहेगा कि तुलसी गलत है। वो कहेगा कि तुलसी बाहर के लोगों पर भरोसा कर रही है। तुलसी जैसे ही वृंदा का जिक्र करेगी, अंगद और ज्यादा भड़क जाएगा। वो गुस्से में वृंदा के घर जाएगा। वहां वो वृंदा को बुरा-भला कहेगा।
रणविजय परी के घर आकर बोलेगा झूठ
इस दौरान अंगद की मुलाकात रणविजय से होगी। वो रणविजय को अपने साथ घर लेकर आएगा। परी उसे देखकर हैरान रह जाएगी। इसके बाद रणविजय सभी से झूठ बोलेगा। वो कहेगा कि वो परी से प्यार करता है, लेकिन परी ने शादी के बाद उससे कोई रिश्ता नहीं रखा है। वो उससे बात भी नहीं करती है।
परी के सामने आएगा मंदिरा का सच
रणविजय की बात मिहिर सुन लेगा। तुलसी फिर भी रणविजय की बात नहीं मानेगी। इस बात पर मिहिर और ज्यादा भड़क जाएगा। इधर परी गायत्री को नोयोना के बारे में बताएगी। वो बताएगी कि नोयोना मिहिर को प्यार करती है। इसी बात पर गायत्री उसे मंदिरा के बारे में बताएगी। वो बताएगी कि करण मंदिरा और मिहिर का बेटा है। ये सच जानने के बाद परी हैरान रह जाएगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।