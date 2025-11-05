KSBKBT 2 Spoiler: अंगद को हुआ वृंदा से प्यार का एहसास, ऋतिक को हुई हैरानी
संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अंगद और मिताली के शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। इस बीच अंगद को वृंदा के लिए अपने प्यार का एहसास हुआ है। वो ऋतिक से इस बारे में बात करता है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते हैं। शो में अबतक आपने देखा कि अंगद और मिताली के शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं। इधर मिहिर का भाई किरण भी वापस घर आ गया है। वो मिहिर और तुलसी के बीच कुछ तनाव महसूस कर रहा है। वो मिहिर से भी इस बारे में बात करता है, लेकिन उसे समझाता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। मिहिर और तुलसी के बीच रणविजय को लेकर एक बार फिर तनाव आ गया है।
शो में आप देखेंगे कि अंगद को अपनी मेंहदी वाले दिन एहसास होगा कि वो वृंदा को प्यार करता है। वहीं, नोयोना भी मिहिर के नाम की मेहंदी लगाती है। तुलसी ये देखकर हैरान रह जाती है। हालांकि, बाद में नोयोना तुलसी से कहती है कि वो मिताली के नाम की मेहंदी है।
अंगद को हुआ प्यार का एहसास
अंगद मेंहदी लगवा रहा होता है। मेंहदी वाली उससे पूछती है कि वो उसके पार्टनर का नाम बताए। इसपर वो वृंदा का नाम लेता है। ऋतिक उसकी बात सुन लेता है। फिर वो अंगद की बात को कवर करता है। इसके बाद अंगद ऋतिक को अलग लेकर जाता है। वो ऋतिक को बताते है कि वो हर वक्त वृंदा के बारे में सोचता रहता है। उसे हर जगह वृंदा दिखती है। ऋितक ये सुनकर हैरान हो जाता है।
नोयोना की बात सुन हैरान हुई तुलसी
इधर तुलसी और नोयोना साथ में मेंहदी लगाने बैठते हैं। तुलसी अपनी मेंहदी में एम लिखवाती है। नोयोना भी तुलसी के सामने एम लिखवाने की बात करती है। इसपर तुलसी कहती है कि ये वो क्या बोल रही है। तब वो कहती है कि वो मिताली के लिए मेंहदी लगवा रही है।
