KSBKBT 2: अजय की मां करेगी तुलसी से मुलाकात, सामने आएगा परी का सच?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अजय की मां अब तुलसी के घर जाएगी। वो तुलसी को बताएगी कि उसने परी को किसी लड़के से मिलते देखा है। अजय की मां की बात सुनकर परी बुरी तरह टूट जाती है। वो नंदनी से कहती है अगर इस बार भी उसकी बेटी गलत निकलेगी तो वो सह नहीं पाएगी।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 02:48 PM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि परी ने सब घरवालों को बताया कि नंदनी करण से अलग होने वाली है। इस बात से घर में हर कोई परेशान है। घर में इतनी बड़ी समस्या खड़ी करने के बाद परी अजय के घर जाती है। वहां, उसकी अजय से लड़ाई हो जाती है। वहीं, अजय की मां परी को किसी लड़के से मिलते देख लेती है। वो परी से पूछती है कि वो किसने मिलने गई थी। अजय की मां का सवाल सुनकर परी हैरान रह जाती है।

परी के घर आएगा रणविजय

परी अपने घर पर ही होती है तभी वो देखती है कि रणविजय उसके घर पर आया है।रणविजय को देखकर वो हैरान हो जाती है। रणविजय किसी काम से परी के पिता से मिलने आता है, लेकिन परी को वो पता नहीं होता है। परी अजय के घर जाकर रणविजय को मिलने के लिए मैसेज करती है।

रणविजय को मिलने बुलाएगी परी

परी अजय के घर के बाहर रणविजय को मिलने बुलाती है। वो घर के बाहर रणविजय से मिल रही होती है, तभी अजय की मां उसे देख लेती है। अजय की मां उस शख्स का चेहरा तो नहीं देख पाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो किसी लड़के से मिली है। अजय की मां परी से सवाल करती है कि वो किससे मिल रही थी।

तुलसी से मिलेगी की अजय की मां

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजय की मां तुलसी से मिलेगी। वो तुलसी से पूछेगी कि क्या परी अब भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलती है। वो तुलसी से कहती है कि उसने परी को किसी लड़के से मिलते देखा था। अजय की मां की बात सुनकर तुलसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अजय की मां के जाने के बाद तुलसी बुरी तरह रोने लग जाती है। वो नंदनी से कहती है कि अगर इस बार भी उसकी बेटी गलत निकली तो वो ये सह नहीं पाएगी।

