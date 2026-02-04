KSBKBT: रणविजय का खतरनाक प्लान, कैसे बच पाएगी तुलसी?

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि नोयोना तुलसी को ताना मारेगी, लेकिन तुलसी उसे बराबर से जवाब देगी। तुलसी नोयोना को याद दिलाएगी कि अभी भी मिहिर ने उससे शादी नहीं की है।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अजय ने मिहिर और तुलसी दोनों को साथ काम करने के लिए मना लिया है। इसके लिए उसने ऋतिक की भी मदद ली है। वीरानी इंडस्ट्री की जब नीलामी हो रही होगी, उसी वक्त तुलसी और अजय की एंट्री होती है। अजय बताता है कि तुलसी ने उसकी फैक्ट्री को बचा लिया है। रणविजय ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। रणविजय की तैयारी मिहिर की फैक्ट्री खरीदने की होती है।

तुलसी ने बचाई वीरानी परिवार की फैक्ट्री नोयोना और बाकी सबको जैसे ही पता चलता है कि तुलसी ने फैक्ट्री की नीलामी रुकवाई है, सब हैरान रह जाते हैं। रणविजय जिसने ये सोचा था कि वो फैक्ट्री खरीद लेगा उसे भी तगड़ा झटका लगता है। तुलसी रणविजय को इस बात पर ताना देती है।

साथ काम करेंगे मिहिर और तुलसी अजय सबको बताता है कि तुलसी और मिहिर अब साथ में काम करेंगे। इसपर नोयोना पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन बाद में ऋतिक उसे समझाता है कि कैसे उस फैक्ट्री पर काम शुरू होना जरूरी है। नोयोना जब मान जाती है तो मिहिर ये नाटक करता है कि उसे तुलसी के साथ काम नहीं करना है। इसके बाद नोयोना ही मिहिर को ये समझाती है कि फैक्ट्री को बचाने के लिए उसे तुलसी के साथ काम करना होगा।