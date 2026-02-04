KSBKBT: रणविजय का खतरनाक प्लान, कैसे बच पाएगी तुलसी?
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि नोयोना तुलसी को ताना मारेगी, लेकिन तुलसी उसे बराबर से जवाब देगी। तुलसी नोयोना को याद दिलाएगी कि अभी भी मिहिर ने उससे शादी नहीं की है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अजय ने मिहिर और तुलसी दोनों को साथ काम करने के लिए मना लिया है। इसके लिए उसने ऋतिक की भी मदद ली है। वीरानी इंडस्ट्री की जब नीलामी हो रही होगी, उसी वक्त तुलसी और अजय की एंट्री होती है। अजय बताता है कि तुलसी ने उसकी फैक्ट्री को बचा लिया है। रणविजय ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। रणविजय की तैयारी मिहिर की फैक्ट्री खरीदने की होती है।
तुलसी ने बचाई वीरानी परिवार की फैक्ट्री
नोयोना और बाकी सबको जैसे ही पता चलता है कि तुलसी ने फैक्ट्री की नीलामी रुकवाई है, सब हैरान रह जाते हैं। रणविजय जिसने ये सोचा था कि वो फैक्ट्री खरीद लेगा उसे भी तगड़ा झटका लगता है। तुलसी रणविजय को इस बात पर ताना देती है।
साथ काम करेंगे मिहिर और तुलसी
अजय सबको बताता है कि तुलसी और मिहिर अब साथ में काम करेंगे। इसपर नोयोना पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन बाद में ऋतिक उसे समझाता है कि कैसे उस फैक्ट्री पर काम शुरू होना जरूरी है। नोयोना जब मान जाती है तो मिहिर ये नाटक करता है कि उसे तुलसी के साथ काम नहीं करना है। इसके बाद नोयोना ही मिहिर को ये समझाती है कि फैक्ट्री को बचाने के लिए उसे तुलसी के साथ काम करना होगा।
तुलसी के खिलाफ रणविजय का खतरनाक प्लान
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नोयोना तुलसी से मिलने चॉल में जाएगी। वो तुलसी से कहेगी कि वो मिहिर की पत्नी से कलीग बन गई है। वहीं, वो बिजनेस पार्टनर से पत्नी। नोयोना जैसे ही ये बोलेगी, तुलसी उसे पूछेगी कि क्या उसकी शादी हो गई है? इसपर नोयोना कहेगी कि वो भी जल्द हो जाएगी। तुलसी कहेगी कि इसका मतलब है कि वो अब भी पत्नी नहीं बन पाई है। इधर रणविजय तुलसी से बदला लेने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाएगा। रणविजय तुलसी को मरवाने का प्लान करेगा।
