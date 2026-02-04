Hindustan Hindi News
KSBKBT: रणविजय का खतरनाक प्लान, कैसे बच पाएगी तुलसी?

संक्षेप:

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि नोयोना तुलसी को ताना मारेगी, लेकिन तुलसी उसे बराबर से जवाब देगी। तुलसी नोयोना को याद दिलाएगी कि अभी भी मिहिर ने उससे शादी नहीं की है। 

Feb 04, 2026 02:13 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि अजय ने मिहिर और तुलसी दोनों को साथ काम करने के लिए मना लिया है। इसके लिए उसने ऋतिक की भी मदद ली है। वीरानी इंडस्ट्री की जब नीलामी हो रही होगी, उसी वक्त तुलसी और अजय की एंट्री होती है। अजय बताता है कि तुलसी ने उसकी फैक्ट्री को बचा लिया है। रणविजय ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। रणविजय की तैयारी मिहिर की फैक्ट्री खरीदने की होती है।

तुलसी ने बचाई वीरानी परिवार की फैक्ट्री

नोयोना और बाकी सबको जैसे ही पता चलता है कि तुलसी ने फैक्ट्री की नीलामी रुकवाई है, सब हैरान रह जाते हैं। रणविजय जिसने ये सोचा था कि वो फैक्ट्री खरीद लेगा उसे भी तगड़ा झटका लगता है। तुलसी रणविजय को इस बात पर ताना देती है।

साथ काम करेंगे मिहिर और तुलसी

अजय सबको बताता है कि तुलसी और मिहिर अब साथ में काम करेंगे। इसपर नोयोना पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन बाद में ऋतिक उसे समझाता है कि कैसे उस फैक्ट्री पर काम शुरू होना जरूरी है। नोयोना जब मान जाती है तो मिहिर ये नाटक करता है कि उसे तुलसी के साथ काम नहीं करना है। इसके बाद नोयोना ही मिहिर को ये समझाती है कि फैक्ट्री को बचाने के लिए उसे तुलसी के साथ काम करना होगा।

तुलसी के खिलाफ रणविजय का खतरनाक प्लान

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नोयोना तुलसी से मिलने चॉल में जाएगी। वो तुलसी से कहेगी कि वो मिहिर की पत्नी से कलीग बन गई है। वहीं, वो बिजनेस पार्टनर से पत्नी। नोयोना जैसे ही ये बोलेगी, तुलसी उसे पूछेगी कि क्या उसकी शादी हो गई है? इसपर नोयोना कहेगी कि वो भी जल्द हो जाएगी। तुलसी कहेगी कि इसका मतलब है कि वो अब भी पत्नी नहीं बन पाई है। इधर रणविजय तुलसी से बदला लेने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाएगा। रणविजय तुलसी को मरवाने का प्लान करेगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
