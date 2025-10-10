KSBKBT 2 Spoiler: शोभा और परी में छिड़ी जंग, तुलसी को परेशान करेगी नोयोना

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नोयोना अब तुलसी और मिहिर के बीच लड़ाइयां करवाएगी। वो कुछ ऐसा करने का प्लान करेगी जिससे तुलसी मिहिर से नाराज हो जाए। इसके लिए वो एक घटिया चाल भी चलेगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि परी की लाख कोशिश के बाद भी तुलसी मिहिर के अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचती है। परी को जैसे ही ये पता चलता है वो हैरान रह जाती है। अवॉर्ड फंक्शन के बाद मिहिर और तुलसी के बीच नाराजगी थोड़ी कम हुई है। अब परी के साथ-साथ नोयोना भी तुलसी और मिहिर के बीच दूरी लाने का प्लान करेगी।

शोभा और परी में छिड़ी संग तुलसी की बेटी शोभा को पता चल जाएगा कि परी ने जानबूझकर तुलसी की साड़ी खराब की थी। वो परी के सामने तुलसी की साड़ी का कपड़ा लेकर जाएगी और परी से सवाल करेगी। वो परी को चेतावनी भी देगी। शोभा परी से कहेगी कि वो कभी अपने माता-पिता को अलग नहीं होने देगी।

रणविजय का सच बताएगा ऋतिक इधर मिहिर परी के लिए रणविजय से मिलेगा। रणविजय से मिहिर परी की शादी की बात करेगा। इस मौके पर नोयोना भी वहीं मौजूद रहेगी। तुलसी इस बात से बहुत खुश नहीं है। रणविजय के सामने ही ऋतिक आएगा। अपनी मां को अलग ले जाकर वो बताएगा कि रणविजय पर हनी ट्रैप के दो केस चल रहे हैं। तुलसी ऋतिक की बात सुनकर हैरान रह जाएगी।