क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के स्पिन ऑफ की अफवाहों पर तुलसी ने तोड़ी चुप्पी?
KSBKBT 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को लेकर खबर वायरल हो रही थी कि अब शो का स्पिनऑफ आएगा। अब इस वायरल खबर पर शो में तुलसी का किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी ने चुप्पी तोड़ी है।
स्टार प्लस के सबसे पसंदीदा शोज में से एक क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को लेकर खबर वायरल हो रही थी कि शो का स्पिनऑफ आनेवाला है। दावा किया जा रहा था कि सीरियल से मिहिर और तुलसी की कहानी खत्म करके वृंदा और अंगद की कहानी पर फोकस किया जाएगा। ऐसा ही एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा था। अब इस वायरल खबर पर तुलसी का किरदार निभाने वाली स्मृती ईरानी ने चुप्पी तोड़ी है।
स्पिनऑफ की खबरों पर क्या बोलीं स्मृति ईरानी?
एक इंस्टाग्राम पेज पर दावा किया गया कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में स्पिन ऑफ आएगा। वायरल पोस्ट पर स्मृति ईरानी ने कमेंट करके लिखा- “आईपी राइट्स के अधिकारियों के साथ पीआर कंटेंट की पुष्टि कर लें। क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अलावा किसी अन्य शो से जुड़ी नहीं हूं। किसी भी स्पिन-ऑफ कार्यक्रम को मेरी छवि या व्यक्तित्व के उपयोग के लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं किया गया है। कृप्या चेक करे लें ताकि दर्शकों को गलत जानकारी न मिले।”
शांतिनिकेतन से दूर रहेंगे वृंदा और अंगद
शो की करेंट स्टोरीलाइन की बात करें तो उसमें दिखाया गया है कि वृंदा और अंगद बिजनेस को संभालने के लिए शांतिनिकेतन से दूर चले गए हैं और उन्होंने अपने बच्चों को बोर्डिंग में डाल दिया है। वृंदा बिजनेस संभालने वीरानी परिवार की बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर गई है। वहीं, अंगद उस फैक्ट्री में एक वर्कर के तौर पर काम करेगा।
अंगद की गुंडों ने की पिटाई
दोनों की नई शुरुआत की झलकियां सीरियल में दिखा दी गई हैं। वृंदा कंपनी के हिसाब-किताब की जानाकरी इकट्ठी कर रही है ताकि बिजनेस को लॉस से बचाया जा सके। वहीं, अंगद का सामने फैक्ट्री में ही काम कर रहे कुछ गुंडों से हुआ है जो अंगद की पिटाई भी करते हैं। अंगद फैक्ट्री में घुसने के तरीके ढूंढ रहा है। उसकी मुलाकात एक नई लड़की से भी हुई है। शो में अब क्या ट्विस्ट आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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