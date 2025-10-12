Z+ सिक्योरिटी में क्योंकि सास भी कभी बहू शूट कर रहीं स्मृति ईरानी? एक्ट्रेस ने खुद बताया सच

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की शूटिंग शुरू होने से पहले खबरें थी कि स्मृति ईरानी Z प्लस सिक्योरिटी के साथ शूट करेंगी। अब स्मृति ईरानी ने इन खबरों का सच बताया है। उन्होंने कहा कि वो ये जानकर बहुत हैरान थीं कि ऐसी खबरें चल रही हैं।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 फैंस के बीच लोकप्रिय हो रहा है।टीआरपी में भी ये शो नंबर दो पर अपनी जगह बनाए हुए है। शो की शूटिंग जब शुरू होने वाली थी तो कई खबरें थीं जिसमें दावा किया जा रहा था कि तुलसी यानी स्मृति ईरानी जेड प्लस सिक्योरिटी में शो की शूटिंग कर रही हैं। अब स्मृति ईरानी ने उस खबरों का सच बताया है।

जेड प्लस सिक्योरिटी में शूटिंग कर रहीं स्मृति ईरानी मैशेबल से खास बातचीत में स्मृित ईरानी ने बताया कि जब उन्होंने ये खबरें पढ़ीं तो वो हैरान थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें उन खबरों पर हंसी आ रही थी। स्मृित ईरानी ने कहा, "मैं हैरान थी जब मेरे बारे में खबरें घूमने लगीं- कि मैं जेड प्लस सिक्योरिटी और कड़ी सुरक्षा के बीच शो की शूटिंग करूंगी। मैं बहुत हंसी थी।"

स्मृति ईरानी ने सुनाया किस्सा इसी बातचीत के दौरान स्मृति ईरानी ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि सेट पर एक बार मैशेबल की टीम उनका इंटरव्यू लेने आई थी। उस वक्त छाता लिए एक शख्स उनके पास आकर खड़ा हो गया। प्रोडक्शन टीम को लगा कि ये सब भव्यता दिखानी जरूरी है। स्मृति ने कहा कि वो सोच रही थीं कि ये सब क्या हो रहा है? पहले तो उनके साथ ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है।