शादी के 24 साल बाद स्मृति ईरानी ने मिहिर विरानी से की अपने पति की तुलना, कहा- 'अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो...'

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में इस बार फिर से कई पुराने कलाकार फिर से नजर आ रहे हैं, तो कई नए चेहरों की एंट्री हुई है। इसी बीच स्मृति ईरानी का लेटेस्ट इंटरव्यू सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने रियल लाइफ पति की तुलना रील पति मिहिरी विरानी से की।

एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से टीवी पर अपनी धमाकेदार एंट्री की है। स्मृति एक बार फिर से सालों बाद 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में तुलिसी के रोल में नजर आ रही हैं। इस शो में तुलसी के रोल में फिर से स्मृति को दर्शकों का वही प्यार मिल रहा है, जो सालों पहले मिलता था। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में इस बार फिर से कई पुराने कलाकार फिर से नजर आ रहे हैं, तो कई नए चेहरों की एंट्री हुई है। इसी बीच स्मृति ईरानी का लेटेस्ट इंटरव्यू सुर्खियों में बना हुआ है। इंटरव्यू में स्मृति ने अपने रियल लाइफ पति जुबिन ईरानी की तुलना रील पति मिहिरी विरानी से की।

सोहा संग की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर बात स्मृति ईरानी ने हाल ही में सोहा अली खान को शो 'ऑल अबाउट हर' को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में तुलसी विरानी के रूप में वापसी के बारे में खुलकर बात की। जब स्मृति से पूछा गया कि टीवी पर वापसी करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा, 'मैंने हमेशा भावनाओं और रुख के मामले में किरदार को अपने असली रूप के जितना हो सके उतना करीब रखा।'

पति के लिए कही ये बात इसके बाद इंटरव्यू में आगे स्मृति ने मजाक में कहा, 'सिर्फ इतना फर्क है कि मैंने मिस्टर ईरानी (जुबिन ईरानी) से कहा था कि आप मिस्टर मिहिर विरानी जितने भाग्यशाली नहीं होते। अगर तुम मुझे धोखा दोगे, तो यह मत सोचना कि मैं वहां बैठकर तुम्हारी पूजा करूंगी। ऐसा नहीं होने वाला।'