शादी के 24 साल बाद स्मृति ईरानी ने मिहिर विरानी से की अपने पति की तुलना, कहा- 'अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो...'
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में इस बार फिर से कई पुराने कलाकार फिर से नजर आ रहे हैं, तो कई नए चेहरों की एंट्री हुई है। इसी बीच स्मृति ईरानी का लेटेस्ट इंटरव्यू सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने रियल लाइफ पति की तुलना रील पति मिहिरी विरानी से की।
एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से टीवी पर अपनी धमाकेदार एंट्री की है। स्मृति एक बार फिर से सालों बाद 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में तुलिसी के रोल में नजर आ रही हैं। इस शो में तुलसी के रोल में फिर से स्मृति को दर्शकों का वही प्यार मिल रहा है, जो सालों पहले मिलता था। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में इस बार फिर से कई पुराने कलाकार फिर से नजर आ रहे हैं, तो कई नए चेहरों की एंट्री हुई है। इसी बीच स्मृति ईरानी का लेटेस्ट इंटरव्यू सुर्खियों में बना हुआ है। इंटरव्यू में स्मृति ने अपने रियल लाइफ पति जुबिन ईरानी की तुलना रील पति मिहिरी विरानी से की।
सोहा संग की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर बात
स्मृति ईरानी ने हाल ही में सोहा अली खान को शो 'ऑल अबाउट हर' को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में तुलसी विरानी के रूप में वापसी के बारे में खुलकर बात की। जब स्मृति से पूछा गया कि टीवी पर वापसी करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा, 'मैंने हमेशा भावनाओं और रुख के मामले में किरदार को अपने असली रूप के जितना हो सके उतना करीब रखा।'
पति के लिए कही ये बात
इसके बाद इंटरव्यू में आगे स्मृति ने मजाक में कहा, 'सिर्फ इतना फर्क है कि मैंने मिस्टर ईरानी (जुबिन ईरानी) से कहा था कि आप मिस्टर मिहिर विरानी जितने भाग्यशाली नहीं होते। अगर तुम मुझे धोखा दोगे, तो यह मत सोचना कि मैं वहां बैठकर तुम्हारी पूजा करूंगी। ऐसा नहीं होने वाला।'
दर्शक बदल गए हैं और यह भी कि अब माध्यम भी
25 साल बाद अपनी भूमिका को फिर से निभाने के बारे में बात करते हुए, स्मृति ने कहा, 'अब जो महत्वपूर्ण है वह यह समझना है कि दर्शक बदल गए हैं और यह भी कि अब माध्यम भी बदल गया है। 25 साल पहले, कोई ओटीटी नहीं था, और कोई 10:30 का स्लॉट नहीं था, लोग सो जाते थे। इसलिए हमने उन्हें जगाए रखा, हमने स्लॉट बनाए, और हमने उसे प्राइम टाइम बनाया। यह अपने आप में एक उपलब्धि थी। लेकिन याद रखें, 25 साल पहले, एक महिला निर्माता का होना भी मुश्किल था।' बता दें कि स्मृति ईरानी ने जुबिन ईरानी से साल 2001 में शादी की थी। स्मृति, जुबीन की दूसरी पत्नी हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।