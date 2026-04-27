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रियांश का चेहरा देख होश खो बैठी तुलसी, आखिर क्या सच छिपा रहा है करण?

Apr 27, 2026 12:08 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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KSBKBT 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आज के एपिसोड में तुलसी के सामने एक ऐसा चेहरा आया जिसे देखने बाद तुलसी अपने होश खो देती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। आखिर ऐसा क्या है जो करण उससे छिपा रहा है। 

रियांश का चेहरा देख होश खो बैठी तुलसी, आखिर क्या सच छिपा रहा है करण?

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आज यानी 26 अप्रैल के एपिसोड में तुलसी के सामने एक ऐसा चेहरा आया है कि वो अपने होश खो देती है। तुलसी करण को उस औरत के घर से नीचे बुलाती है। करण जैसे ही नीचे आता है, तुलसी उसपर सवालों की बौछार कर देती है। जब करण उसे कोई जवाब नहीं दे पाता है, तब तुलसी अपना आपा खो देती है और करण पर थप्पड़ों की बारिश कर देती है।

रियांश को देख उड़े तुलसी के होश

तुलसी करण को एक के बाद एक थप्पड़ लगा रही होती है कि तभी एक शख्स उसका हाथ पकड़ लेता है। तुलसी जैसे ही उस चेहरे को देखती है, वो अपने होश खो देती है। सीरियल में अंश के बेटे की एंट्री हो चुकी है। तुलसी जैसे ही उसे देखती है वो समझ जाती है कि इस लड़के का अंश से कुछ लेना-देना है।

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तुलसी को आई अंश की याद, खौफ में आई करण की मां

अंश के बेटे का नाम रियांश है। रियांश तुलसी से पूछता है कि वो कौन है और वो क्यों उसके पिता को मार रही है। रियांश तुलसी पर भड़क जाता है। करण रियांश को समझाता है कि उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। रियांश को देखकर तुलसी अपने होश खो देती है और डरने लगती है।

करण ने तुलसी को क्यों नहीं बताया सच?

रियांश जैसे ही कुछ भी बोलता है, तुलसी घबराने लगती है, रोने लगती है। रियांश करण से जब पूछता है कि ये औरत कौन है तो करण कह देता है कि कोई पागल औरत है। शायद मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तुलसी वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। इसके बाद करण तुलसी को फोन करता है। तुलसी उससे पूछती है कि वो लड़का कौन है? करण उससे कहता है कि वो उसे मिलकर सब बताएगा।

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करण अब रियांश से झूठ बोलकर घर से निकलेगा। वो कहेगा कि उसकी कोई मीटिंग है और फिर वो तुलसी से जाकर मिलेगा। क्या होगा जब तुलसी को पता चलेगी रियांश की सच्चाई?

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करण घरवालों से छिपा रहा है कौन सा सच?

आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि करण तुलसी को बताएगा कि रियांश अंश का बेटा है। तुलसी को यकीन नहीं होगा, वो कहेगी कि उसने खुद अंश को गोली मारी है। अब जब रियांश अंश का बेटा है तो आखिर ऐसा है क्या है जो करण पूरे घर से छिपा रहा है?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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