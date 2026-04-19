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KSBKBT 2: तो क्या सच छिपा रहा है करण? नंदिनी के सामने आया पति का शॉकिंग सीक्रेट

Apr 19, 2026 08:24 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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KSBKBT 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नंदिनी के सामने बहुत ही हैरान और परेशान करने वाला सच सामने आया है। नंदिनी करण का पीछा करती है और उसे पता चलता है कि करण किसी लड़की से मिलने गया है। 

KSBKBT 2: तो क्या सच छिपा रहा है करण? नंदिनी के सामने आया पति का शॉकिंग सीक्रेट

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते हैं। अब शांतिनिकेतन में एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। तुलसी और मिहिर किसी को भी इस बात की भनक नहीं है, लेकिन नंदिनी के सामने करण का एक हैरान करने वाला सच सामने आया है। नंदिनी करण का पीछा करती है, उसके सामने जो करण का सच आता है, उसे देखकर वो टूट जाती है। इधर मुन्नी और ऋतिक अपने मां-पापा के लिए डेट प्लान करते हैं।

ऋतिक-मुन्नी ने की तुलसी और मिहिर के लिए डेट प्लान

ऋतिक अपने पापा को लेकर एक कैफे में जाता है। ऋतिक मिहिर को नहीं बताता है कि वो क्यों कैफे में आया है। वहीं, मुन्नी तुलसी को उस कैफे में भेजती है। ऋतिक मिहिर को नहीं बता रहा होता है कि वो उसे कैफे में क्यों लाया है। मिहिर वहां से जाने लगता है कि तभी ऋतिक उसे बताता है कि तुलसी वहां आ रही है।

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नंदिनी ने किया करण का पीछा

ऋतिक की ये बात सुनकर मिहिर रुक जाता है। तुलसी कैफे के बाहर पहुंचती है और देखती है कि करण आगे-आगे कार से कहीं जा रहा है और नंदिनी उसका पीछा कर रही है। वो सोच में पड़ जाती है। वो इस बात को लेकर परेशान हो जाती है। इतने में मिहिर वहां आ जाता है। तुलसी मिहिर को भी बताती है कि उसने नंदिनी को करण का पीछा करते देखा है। मिहिर तुलसी से कहता है कि उसे नंदिनी को फोन करना चाहिए।

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तुलसी ने नंदिनी से किया सवाल

तुलसी नंदिनी को फोन करती है। पहले तो नंदिनी फोन नहीं उठाती है। तुलसी उसे बार-बार फोन करती है। जब नंदिनी फोन उठाती है तो तुलसी उससे पूछती है कि वो करण का पीछा क्यों कर रही है? नंदिनी तुलसी से कहती है कि वो उसे घर आकर सब बताएगी। तुलसी को कुछ समझ नहीं आता है।

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नंदिनी के सामने आया हैरान करने वाला सच

इस बीच करण मालाबार हिल्स के एक घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है। नंदिनी उसी के पीछे होती है। नंदिनी देखती है कि करण किसी लड़की से मिलने वहां आया है। वो लड़की करण को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। नंदिनी ये सब देख लेती है। वो अनजान लड़की करण के बेटे का जिक्र भी करती है। इसे सुनते ही नंदिनी पूरी तरह टूट जाती है। वो वहीं घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। क्या नंदिनी सबको बताएगी करण की सच्चाई?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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