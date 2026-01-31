Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Ranvijay traps Pari in his plan tulsi suggestion to bring daughter and mother together
KSBKBT 2: शांतिनिकेतन में वापसी के लिए रणविजय की चाल, परी को मिलेगा मिहिर का साथ

KSBKBT 2: शांतिनिकेतन में वापसी के लिए रणविजय की चाल, परी को मिलेगा मिहिर का साथ

संक्षेप:

KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर का एक्सिडेंट होगा जिससे वीरानी हाउस में तूफान आएगा। मिहिर के एक्सिडेंट की बात जानकर तुलसी परेशान हो जाएगी। वहीं, तुलसी अपने परिवार के लोगों की मदद को आगे आएगी। 

Jan 31, 2026 02:53 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि कोर्ट ने रणविजय को बेटी की कस्टडी दे दी है। परी इस बात पर बहुत निराश होती है। वहीं, तुलसी और शोभा इस बात से परेशान है कि क्यों गौतम परिवार से इतना नाराज है। परी अपनी बेटी को खाना खिला रही होती है कि तभी उसके पास तुलसी आती है। तुलसी उससे कहती है कि वो बेटी की कस्टडी के लिए आगे भी केस लड़ती रहेगी। इतने में वहां रणविजय आ जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गरिमा को लेने आया रणविजय

रणविजय आते ही अपनी बेटी को गोदी में उठाकर ले जा रहा होता है। परी उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो गरिमा को अपने साथ न ले जाए, लेकिन रणविजय उसकी एक नहीं सुनता है। तुलसी रणविजय से सीधा पूछती है कि उसे क्या चाहिए। वो कहती है कि वो गरिमा को प्यार नहीं करता है, ये सबको पता है। फिर वो ये सब नाटक क्यों कर रहा है।

तुलसी ने बेटी परी को समझाया

रणविजय कहता है कि अगर परी को गरिमा की चिंता है तो नो शांतिनिकेतन में जाकर रहे। वो कहेगा कि वो घरवालों को मनाए कि उसे शांतिनिकेतन में रहने दिया जाए। इसके बाद परी और तुलसी अकेले में बात करते हैं। तुलसी उसे कहती है कि अगर उसे अपनी बेटी के साथ रहना है तो उसे शांतिनिकेतन में रहना होगा जाकर।

शांतिनिकेतन में रणविजय की वापसी

परी घर पर जब सबको बताती है कि रणविजय उसके साथ ही रहेगा तब घरवाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। ऋतिक और शोभा भी परी के इस निर्णय पर सवाल उठाते हैं। नोयोना भी परी को सुनाती है। हालांकि, फिर मिहिर आता है। वो कहता है कि परी और उसकी बेटी के लिए वो रणविजय को शांतिनिकेतन में रहने देगा। मिहिर ऋतिक और शोभा से पूछता है कि क्या वो अपने बच्चों के बिना रह सकते हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। इसके बाद ऋतिक और शोभा परी से माफी मांगते हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।