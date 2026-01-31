KSBKBT 2: शांतिनिकेतन में वापसी के लिए रणविजय की चाल, परी को मिलेगा मिहिर का साथ

संक्षेप: KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब आप देखेंगे कि मिहिर का एक्सिडेंट होगा जिससे वीरानी हाउस में तूफान आएगा। मिहिर के एक्सिडेंट की बात जानकर तुलसी परेशान हो जाएगी। वहीं, तुलसी अपने परिवार के लोगों की मदद को आगे आएगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि कोर्ट ने रणविजय को बेटी की कस्टडी दे दी है। परी इस बात पर बहुत निराश होती है। वहीं, तुलसी और शोभा इस बात से परेशान है कि क्यों गौतम परिवार से इतना नाराज है। परी अपनी बेटी को खाना खिला रही होती है कि तभी उसके पास तुलसी आती है। तुलसी उससे कहती है कि वो बेटी की कस्टडी के लिए आगे भी केस लड़ती रहेगी। इतने में वहां रणविजय आ जाता है।

गरिमा को लेने आया रणविजय रणविजय आते ही अपनी बेटी को गोदी में उठाकर ले जा रहा होता है। परी उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो गरिमा को अपने साथ न ले जाए, लेकिन रणविजय उसकी एक नहीं सुनता है। तुलसी रणविजय से सीधा पूछती है कि उसे क्या चाहिए। वो कहती है कि वो गरिमा को प्यार नहीं करता है, ये सबको पता है। फिर वो ये सब नाटक क्यों कर रहा है।

तुलसी ने बेटी परी को समझाया रणविजय कहता है कि अगर परी को गरिमा की चिंता है तो नो शांतिनिकेतन में जाकर रहे। वो कहेगा कि वो घरवालों को मनाए कि उसे शांतिनिकेतन में रहने दिया जाए। इसके बाद परी और तुलसी अकेले में बात करते हैं। तुलसी उसे कहती है कि अगर उसे अपनी बेटी के साथ रहना है तो उसे शांतिनिकेतन में रहना होगा जाकर।