पुलिस को देख उड़े तुलसी के होश, शांतिनिकेतन से कहां गया मिहिर?
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि शांतिनिकेतन में पुलिस की टीम परी वीरानी की गिरफ्तार करने पहुंची है। मुन्नी अरेस्ट वारंट चेक करती है, इसके बाद वो पुलिस से कहती है कि वो अपना काम कर सकते हैं।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। अब शो में शांतिनिकेतन पर एक बड़ा संकट आ गया है। एक तरफ रियांश को सच पता चलने का डर है, तो दूसरी तरफ परी को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए शांतिनिकेतन पहुंच गई है। परी के हाथों गलती से रणविजय का कत्ल हो गया है। परिवार की इस मुश्किल घड़ी में मिहिर भी तुलसी और अपने परिवार का साथ देने के लिए नहीं होगा।
करण ने तुलसी और मिहिर को बताया सच
मिहिर और तुलसी की शादी हो चुकी है। मिहिर और तुलसी शादी के बाद जैसे ही घर आते हैं, करण उन्हें अलग लेकर जाता है। वो तुलसी को बताता है कि उसने रियांश को बता दिया है कि वो उसका पिता नहीं है। उसने रियांश को सारा सच बता दिया है। ये सुनने के बाद तुलसी और मिहिर परेशान हो जाते हैं। करण उन्हें बताता है कि उसने रियांश को ये नहीं बताया है कि अंश को तुलसी ने ही गोली मारी है।
शांतिनिकेतन में नहीं दिखेगा मिहिर
करण, मिहिर और तुलसी की बात हो ही रही होती है कि तभी करण को फोन आता है कि अमेरिका की फैक्ट्री में आग लग गई है। करण कहता है कि उसे वहां जाना होगा। मिहिर उसे कहता है कि रियांश को सच पता चल गया है और इसलिए उसका इंडिया में रहना जरूरी है। करण की जगह मिहिर अमेरिका जाएगा।
परी को गिरफ्तार करने आई पुलिस
मिहिर शांतिनिकेतन में नहीं है। मिहिर की अनुपस्थिति में शांतिनिकेतन में पुलिस आएगी। पूरा परिवार साथ में बैठे होगा कि तभी दरवाजे पर पुलिस की दस्तक होती है। पुलिस को देख पूरा परिवार हैरान रह जाता है। पुलिस बताती है कि वो परी को गिरफ्तार करने आई है। परी के हाथों में रणविजय का कत्ल हो गया है। पुलिस बताती है कि परी को किसी ने रणविजय का खून करते देखा है। परी बहुत डर जाती है। मुन्नी अरेस्ट वारंट चेक करती है। इसके बाद वो पुलिस से कहती है कि वो अपना काम कर सकती है।
अपनी मां पर भड़का अजय
अजय ने भी अपने परिवार में बताया है कि कैसे परी ने सनी की जान बचाई है। परी ने खून किया है, ये सुनते ही अजय की मां भड़क जाती है। वो कहती है कि परी जब भी अजय के जीवन में आती है कुछ गलत होता है। अपनी मां की ये बातें सुनकर अजय भड़क जाता है और वहां से चला जाता है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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