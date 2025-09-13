Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Pari Knows Noina Truth Will She tell Tulsi or delete message परी के हाथ लगा विक्रम का मैसेज, क्या अपनी मां तक पहुंचेगा नोयोना का सच?, Tv Hindi News - Hindustan
परी के हाथ लगा विक्रम का मैसेज, क्या अपनी मां तक पहुंचेगा नोयोना का सच?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में विक्रम को जैसे ही नोयोना का सच पता चलता है, वो मिहिर को बताता है। मिहिर जैसे ही ये सुनता है वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो नोयोना से जाकर बात करता है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 02:51 PM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि विक्रम जब नोयोना को प्रपोज करता है तो नोयोना उसे बताती है कि वो किसी और को प्यार करती है। नोयोना की बात सुनकर विक्रम हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि वो मिहिर से प्यार करती है। वो नोयोना से पूछता है कि क्या वो मिहिर से प्यार करती है, इसपर नोयोना कहती है हां वो करती है मिहिर से प्यार।

विक्रम ने मिहिर को बताया सच

नोयोना की बातें सुनने के बाद विक्रम उसे समझाता है। वो कहता है कि मिहिर और तुलसी बहुत सालों से साल हैं। तुम उन्हें अलग नहीं कर पाओगी। नोयोना कहती है को वो ऐसा करना भी नहीं चाहती है। वो कहेगी कि वो मिहिर से एक तरफा प्यार करके ही खुश है।

नोयोना ने फिर मिहिर से बोला झूठ

विक्रम को जैसे ही पता चलता है कि नोयोना मिहिर से प्यार करती है, वो मिहिर को ये बात बताता है। विक्रम की बात सुनकर मिहिर गुस्सा हो जाता है। वो नोयोना से जाकर इस बार में बात करता है। नोयोना उससे कहेगी कि उसने विक्रम से पीछा छुड़ाने के लिए ये सब बोल दिया।

परी के हाथ लगा विक्रम का मैसेज

मिहिर विक्रम को भी ये बता देता है। वो कहता है कि नोयोना ने झूठ बोला है। विक्रम मिहिर की बात नहीं मानता है। वो तुलसी को इस बारे में बताना चाहता है। वो तुलसी को वॉइस नोट में ये बताता है। हालांकि, तुलसी से मैसेज परी सुन लेती है। वो ये जानकर हैरान रह जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या परी तुलसी तक ये मैसेज पहुंचने देगी या वो ये मैसेज डिलीट कर देगी।

