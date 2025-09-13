परी के हाथ लगा विक्रम का मैसेज, क्या अपनी मां तक पहुंचेगा नोयोना का सच?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में विक्रम को जैसे ही नोयोना का सच पता चलता है, वो मिहिर को बताता है। मिहिर जैसे ही ये सुनता है वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो नोयोना से जाकर बात करता है।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि विक्रम जब नोयोना को प्रपोज करता है तो नोयोना उसे बताती है कि वो किसी और को प्यार करती है। नोयोना की बात सुनकर विक्रम हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि वो मिहिर से प्यार करती है। वो नोयोना से पूछता है कि क्या वो मिहिर से प्यार करती है, इसपर नोयोना कहती है हां वो करती है मिहिर से प्यार।

विक्रम ने मिहिर को बताया सच नोयोना की बातें सुनने के बाद विक्रम उसे समझाता है। वो कहता है कि मिहिर और तुलसी बहुत सालों से साल हैं। तुम उन्हें अलग नहीं कर पाओगी। नोयोना कहती है को वो ऐसा करना भी नहीं चाहती है। वो कहेगी कि वो मिहिर से एक तरफा प्यार करके ही खुश है।

नोयोना ने फिर मिहिर से बोला झूठ विक्रम को जैसे ही पता चलता है कि नोयोना मिहिर से प्यार करती है, वो मिहिर को ये बात बताता है। विक्रम की बात सुनकर मिहिर गुस्सा हो जाता है। वो नोयोना से जाकर इस बार में बात करता है। नोयोना उससे कहेगी कि उसने विक्रम से पीछा छुड़ाने के लिए ये सब बोल दिया।