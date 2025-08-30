KSBKBT 2: परी ने नंदनी के खिलाफ चली चाल, पूरे घरवालों को बताया ये हैरान करने वाला सच

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नंदनी को पता चल गया है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है। वो तुलसी और मिहिर को सच बताने जा रही होती है कि तभी परी अपनी भाभी का ही एक सच पूरे घर को बता देती है।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में शांति निवास में गणपति की पूजा होती है। वहां हर कोई इकट्ठा होता है। घर में पूजा के माहौल में परी पूरे घरवालों को एक ऐसा सच बताएगी कि हर कोई हैरान रह जाएगा। परी अपनी भाभी और भाई के रिश्ते से जुड़ा एक सच बताएगी। वो ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि नंदनी को पता चल गया है कि परी शादी के बाद भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातचीत करती है।

नंदनी को पता चला परी का सच परी रणविजय से बात कर रही होती है कि तभी नंदनी वहां आ जाती है। वो परी की बातें सुन लेती है। वो परी से पूछती है कि वो किससे बात कर रही है। इस बात पर परी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नंदनी उसे कहती है कि वो ढंग से बात करे और साथ ही वो कहती है कि वो परी की इस हरकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती है।

परी ने बताया नंदनी का कौन सा सच वो गुस्से में परी के पास से तुलसी और मिहिर के पास आती है। वो कहती है कि उसे उन दोनों से बात करनी है। वो उन दोनों को लेकर जा रही होती है कि तभी परी वहां आती है और वो कहती है कि वो सभी घरवालों से एक बात करना चाहती है। वो तुलसी से कहती है कि वो भाभी से पूछें कि वो अमेरिका वापस क्यों नहीं जा रही हैं। परी की ये बात सुनकर नंदनी घबरा जाती है।