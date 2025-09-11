KSBKBT 2 Spoiler: अपने घर वापस लौटी परी, अजय पर लगाए गंभीर आरोप

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि परी अपने घर वापस आएगी। परी की हालत देखकर तुलसी हैरान रह जाएगी। वो कहेगी कि परी पर उसके ससुराल में अत्याचार हुआ है। तुलसी कहेगी कि इसकी सजा उन्हें मिलेगी।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में करण के आने से अपना नया बिजनेस मिहिर करण को दे देगा। मिहिर के इस एक्शन से घर में तनाव हो जाता है। हेमंत और उसकी मां इस बात से नाराज हो जाती हैं। हेमंत की मां तुलसी और मिहिर से सवाल करेंगी। साथ ही, वो मिहिर को उल्टा-सीधा कहेंगी। मिहिर और तुलसी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुनते हैं।

शांति निकेतन में तनाव हेमंत भी गुस्से में घर छोड़कर जाने लगता है। मिहिर और तुलसी उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करते हैं। हालांकि, मिहिर और करण के बच्चे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। हेमंत घर छोड़कर जा ही रहा होता है कि उसे एक फोन कॉल आता है। उस फोन कॉल पर हेमंत को पता चलता है कि अपना पुराना बिजनेस मिहिर ने हेमंत के नाम कर दिया है।

तुलसी से माफी मांगेगी गायत्री हेमंत को जैसे ही ये पता चलता है वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। वो अपने भाई और भाभी से माफी मांगता है। वो मिहिर से कहता है कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। हेमंत बाद में अपनी मां से भी कहता है कि वो तुलसी और मिहिर से माफी मांगे। गायत्रा चाची भी फिर तुलसी और मिहिर से माफी मांगती हैं।