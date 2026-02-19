क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आएगा मेजर ट्विस्ट, क्या पकड़ा जाएगा नोयोना का झूठ
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में बड़ा ट्विस्ट आनेवाला है। मिहिर और तुलसी के जीवन में नोयोना ने दूरियां लाने के लिए बहुत बड़ा झूठ बोला है। क्या होगा जब मिहिर और तुलसी के सामने आएगा नोयोना का झूठ
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी ने बापजी को बता दिया कि सलोनी के खिलाफ पेपर में खबर किसी और ने नहीं बल्कि देव ने छपवाई थी। हालांकि, नोयोना देव को एक चाल चलवाती है जिससे देव और सलोनी की शादी हो जाती है। इधर तुलसी के सामने ये सच आ जाता है कि नोयोना ने ही बापजी को मिहिर और उसके रिश्ते की सच्चाई बताई होती है।
तुलीस ने नोयोना से किए तीखे सवाल
तुलसी को जैसे ही ये सच पता चलता है, वो नोयोना से सवाल करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तुलसी उससे कहती है कि उसे समझ आ गया है कि जो स्ट्रॉन्ग महिला वो बनती है, वो केवल एक दिखावा है। वो कहती है कि उसे मिहिर को को देना का डर है। तुलसी नोयोना पर भड़क जाती है। वो उससे कहती है कि उसकी इस हरकत की वजह से सलोनी और देव की शादी टूट सकती थी।
शो में आनेवाला है बड़ा ट्विस्ट
आनेवाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सीरियल में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। छह साल पहले जिस वजह से मिहिर और तुलसी का रिश्ता टूटा था वो सिर्फ एक झूठ था। नोयोना कहेगी कि उसका और मिहिर का रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन उसका ये रिश्ता एक झूठ पर बना हुआ है।
मिहिर और तुलसी से सच छिपा रही नोयोना
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नोयोना अपनी बहन को बताएगी कि 6 साल पहले मिहिर और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। उसने मिहिर से झूठ बोला था ताकि वो तुलसी को छोड़ दे। नोयोना कहेगी कि वो मिहिर और तुलसी को कभी इस बारे में सच नहीं पचा चलने देगी।
क्या तुलसी और मिहिर को पता चलेगा नोयोना का सच?
अब देखना दिलचस्प होगा कि जब तुलसी और मिहिर को ये सच पता चलेगा तो नोयोना का क्या हाल होगा और कैसे मिहिर और तुलसी को नोयोना का इतना बड़ा सच पता चलेगा?
