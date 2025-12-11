Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 New Promo Shocking Mihir Tulsi Seperated 6 Years Leap Tusli Living With Angad Vrinda
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो देख भड़के फैंस, बोले- अनुपमा की कॉपी

संक्षेप:

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thib 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो सामने आया है।सीरियल में 6 साल का लीप आनेवाला है। नए प्रोमो में नजर आया कि तुलसी और मिहिर अलग रह रहे हैं। इस नए प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स का भी रिएक्शन आया है। 

Dec 11, 2025 02:03 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि तुलसी के सामने मिहिर और नोयोना का सच सामने आएगा। शो में 6 साल के लीप की बात भी कंफर्म हो गई है। अब शो का नया प्रोमो मेकर्स ने रिलीज किया है। इस नए प्रोमो से समझ आ रहा है कि लीप के बाद तुलसी और मिहिर अलग-अलग रहेंगे। मिहिर ने तुलसी का भरोसा तोड़ा है। इस बात को याद कर तुलसी काफी दुखी नजर आएगी। इस नए प्रोमो को देख सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि मेकर्स क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को अनुपमा ही बना रहे हैं।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 नया प्रोमो

शो के नए प्रोमो में देखने को मिला कि तुलसी वीरानी हाउस को छोड़कर अंगद और वृंदा के पास चॉल में रह रही होगी। वहीं, मिहिर अकेले वीरानी हाउस में होगा। प्रोमो में दिखाया गया कि तुलसी और वृंदा साथ में तुलसी को पानी देंगे। वहीं, मिहिर वीरानी हाउस में अकेले तुलसी के पौधे पर पानी चढ़ाएगा।

अलग-अलग हुए तुलसी और मिहिर

शो के इस प्रोमो में देखने को मिला कि तुलसी कहेगी कि उसे जिस रिश्ते पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी रिश्ते ने उसका भरोसा तोड़ दिया। शो के प्रोमो से साफ है कि आनेवाले एपिसोड्स में रिश्ते नए रूप में दिखेंगे। मिहिर को अकेलेपन में रहना होगा। तुलसी को मिहिर की कमी खलेगी।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो फैंस को पसंद नहीं आया है। लोग कह रहे हैं कि एकता कपूर अनुपमा की कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा- एकता को कुछ नया ट्राई करना चाहिए। आंखें बंद करके अनुपमा को कॉपी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- मेकर्स कम से कम ये तो दिखा सकते थे कि 6 साल में अंगद के पास एक अच्छी नौकरी है और वो चॉल से बाहर आ गया है। एक ने लिखा- मेकर्स कुछ भी कर रहे हैं। सब रायता फैला रहे हैं। एक ने लिखा- एक अनुपमा कम थी कि ये भी आ गई।

लेखक के बारे में

हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें

