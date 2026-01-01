Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 New Promo Mihir Tulsi Together after 6 years fans rejoice
KSBKBT 2: वृंदा और तुलसी की इमोशनल मुलाकात, मां को देख अंगद के निकलेंगे आंसू

KSBKBT 2: वृंदा और तुलसी की इमोशनल मुलाकात, मां को देख अंगद के निकलेंगे आंसू

संक्षेप:

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो आया है। 6 साल बाद तुलसी और मिहिर की मुलाकात की झलक इस प्रोमो में देखने को मिली है। 

Jan 01, 2026 05:18 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी मुंबई आ गई है। नोयोना को इस चीज की खबर है, लेकिन नोयोना मिहिर और उसके परिवार से इस बात को छिपाकर रख रही है। नोयोना को डर है कि तुलसी के आते ही मिहिर उसे छोड़कर वापस चला जाएगा। इधर वृंदा को भी तुलसी के होने का एहसास है। वो उस गेस्ट हाउस जाती है जहां तुलसी है, लेकिन फिर भी तुलसी से मिल नहीं पाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तुलसी और वृंदा की इमोशनल मुलाकात

वृंदा के हाथ तुलसी का नंबर लगेगा, लेकिन उससे पहले ही वृंदा और तुलसी की एक मुलाकात होगी। तुलसी और वृंदा की मुलाकात काफी इमोशनल होने वाली है। वृंदा की वजह से अब तुलसी एक बार फिर अंगद से भी मिलेगी।

ये भी पढ़ें:तुलसी की होगी पोते-पोती से मुलाकात, वृंदा से मिलकर भी नहीं मिल पाएगी

अंगद से मिलने पहुंचेगी तुलसी

वृंदा ऑटो से उतरकर जा रही होगी कि तभी तुलसी उसे पीछे से आवाज देगी। तुलसी अनजाने में ही वृंदा के पास छुट्टे पैसे मांगने जाएगी। वृंदा जैसे ही पीछे मुड़ेगी वो तुलसी को देखकर हैरान रह जाएगी। वो तुलसी को देखकर रोने लगेगी। वो तुलसी से कहेगी कि अगर वो उसकी जगह होती तो वैसा बिल्कुल नहीं करती जैसा उसने किया है। तुलसी वृंदा के कहने पर अंगद से मिलने भी पहुंचेगी।

6 साल बाद फिर आमने-सामने होंगे मिहिर और तुलसी

आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वृंदा तुलसी को अपने साथ चॉल में लेकर जाएगी। अपनी मां को देखकर अंगद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। शो का एक और प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में देखने को मिला है कि तुलसी और मिहिर 6 साल बाद एक बार फिर आमने-सामने होंगे।

प्रोमो के मुताबिक, तुलसी और मिहिर की मुलाकात चॉल में होगी। मिहिर और तुलसी एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 6 साल बाद तुलसी मिहिर को माफ कर पाएगी?

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।