KSBKBT 2: वृंदा और तुलसी की इमोशनल मुलाकात, मां को देख अंगद के निकलेंगे आंसू

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो आया है। 6 साल बाद तुलसी और मिहिर की मुलाकात की झलक इस प्रोमो में देखने को मिली है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि तुलसी मुंबई आ गई है। नोयोना को इस चीज की खबर है, लेकिन नोयोना मिहिर और उसके परिवार से इस बात को छिपाकर रख रही है। नोयोना को डर है कि तुलसी के आते ही मिहिर उसे छोड़कर वापस चला जाएगा। इधर वृंदा को भी तुलसी के होने का एहसास है। वो उस गेस्ट हाउस जाती है जहां तुलसी है, लेकिन फिर भी तुलसी से मिल नहीं पाती है।

तुलसी और वृंदा की इमोशनल मुलाकात वृंदा के हाथ तुलसी का नंबर लगेगा, लेकिन उससे पहले ही वृंदा और तुलसी की एक मुलाकात होगी। तुलसी और वृंदा की मुलाकात काफी इमोशनल होने वाली है। वृंदा की वजह से अब तुलसी एक बार फिर अंगद से भी मिलेगी।

अंगद से मिलने पहुंचेगी तुलसी वृंदा ऑटो से उतरकर जा रही होगी कि तभी तुलसी उसे पीछे से आवाज देगी। तुलसी अनजाने में ही वृंदा के पास छुट्टे पैसे मांगने जाएगी। वृंदा जैसे ही पीछे मुड़ेगी वो तुलसी को देखकर हैरान रह जाएगी। वो तुलसी को देखकर रोने लगेगी। वो तुलसी से कहेगी कि अगर वो उसकी जगह होती तो वैसा बिल्कुल नहीं करती जैसा उसने किया है। तुलसी वृंदा के कहने पर अंगद से मिलने भी पहुंचेगी।

6 साल बाद फिर आमने-सामने होंगे मिहिर और तुलसी आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वृंदा तुलसी को अपने साथ चॉल में लेकर जाएगी। अपनी मां को देखकर अंगद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। शो का एक और प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में देखने को मिला है कि तुलसी और मिहिर 6 साल बाद एक बार फिर आमने-सामने होंगे।