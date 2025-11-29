क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो देख भड़के सोशल मीडिया यूजर्स; मंदिरा वाला रिपीट टेलीकास्ट

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो आया है। ये प्रोमो सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया है।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। अब शो का नया प्रोमो सामने आया है। ये प्रोमो सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया है। लोग कह रहे हैं कि सीरियल में मंदिरा वाली कहानी फिर से रिपीट कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि इस उम्र में मिहिर का अफेयर दिखाना…क्या बकवास है।

तुलसी को याद आया पुराना वक्त प्रोमो वीडियो में देखने को मिला कि तुलसी मिहिर के साथ अपने पुराने वक्त को याद कर रही होती है। इतने में मिहिर कमरे में आ जाता है। वो पूछता है कि वो क्या सोच रही है कि कितने बुरे आदमी से शादी कर ली। इसपर तुलसी कहती है कि बुरा आदमी तो वो है, लेकिन शादी को लेकर उसके मन में कोई संदेह नहीं है।

सोच में पड़ा मिहिर इसके बाद मिहिर तुलसी से कहती है कि वो नोयोना के लिए शादी का जोड़ा लाई है। वो चाहती है कि नोयोना उससे शादी कर ले जिससे वो प्यार करती है। इसके लिए वो मिहिर का साथ मांगती है। वहीं, मिहिर अपने मन में सोचता है कि वो उसे कैसे बताए कि नोयोना जिससे प्यार करती है वो कोई और नहीं बल्कि वही है।

क्या बदल जाएगा तुलसी और मिहिर का रिश्ता इस प्रोमो के साथ कैप्शन लिखा गया है- वक्त बदलते ही कुछ रिश्ते भी बदल जाते हैं…लेकिन कुछ रिश्तों की चमक कभी कम नहीं होती। तुलसी जो शादी का जोड़ा नोयोना के लिए लाई है…क्या बदल देगा मिहिर और तुलसी के चमकते हुए रिश्ते को।