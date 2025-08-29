क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नए किरदार की होगी एंट्री? निभाएगा ये अहम रोल

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक नए एक्टर की एंट्री होने जा रही है। शो में विशाल नायक एक अहम भूमिका में नजर आनेवाले हैं। विशाल की एंट्री नोयोना के लव इंटरेस्ट के तौर पर हो सकती है।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में जल्द ही एक नए एक्टर की एंट्री हो सकती है। ये एक्टर हैं विशाल नायक। विशाल नायक की एंट्री से शो में नए ट्विस्ट और टर्न नजर आ सकते हैं। विशाल नायक की एंट्री से मिहिर और नोयोना के रिश्ते और उलझ सकते हैं। विशाल नायक की बात करें तो वो टीवी का एक जानामान चेहरा है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में होगी नई एंट्री indiaforums.com की मानें तो विशाल नायक को शो में एक अहम भूमिका के लिए कास्ट किया गया है। प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों ने मीडियो पोर्टल्स को हिंट दिया कि विशाल शो में नोयोना के लव इंटरेस्ट के रूप में शो में एंट्री हो सकती है। उनकी एंट्री को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं।

कई पॉपुलर शोज में नजर आ चुके हैं विशाल विशाल नायक की बात करें तो वो टीवी के कई पॉपुलर शोज में नजर आ चुके हैं। उन्हें राम मिलाए जोड़ी, कुबूल है और बातें कुछ अनकही जैसे शोज में देखा जा चुका है। माना जा रहा है कि शो में उनकी एंट्री की स्टोरीलाइन और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी।