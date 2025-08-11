'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में होगी यह नई एंट्री, तुलसी की जिंदगी नर्क बनाने आ रही यह एक्ट्रेस

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में जल्द ही आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। क्योंकि तुलसी की जिंदगी में एक नई किरदार की एंट्री होने वाली है।

सालों बाद स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने छोटे पर्दे पर वापसी की है। पहले सीजन की तुलना में इस बार शो में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके दर्शकों को 'क्योंक-2' कापी पसंद आया है। तुलसी के किरदार में दर्शकों को स्मृति ईरानी काफी एंटरटेन कर रही हैं, लेकिन अब इस शो में एक और एंट्री होने जा रही है जिसके बाद तुलसी की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है।

तुलसी को पता चलेगा मिहिर का यह सच चर्चा है कि एक्ट्रेस बरखा बिष्ट शो में एंट्री करने वाली हैं। सीरियल में बरखा की एंट्री के लिए माहौल तैयार किया जा चुका है। रविवार के एपिसोड में दिखाया गया कि तुलसी को फाइनली विरेन के काले सच के बारे में पता चलेगा। लेकिन साथ खड़ी होने की बजाए परी बात सुनने से ही इनकार की कर देगी। वह तुलसी पर उसके परिवार को बर्बाद करने का आरोप लगा देगी।

तुलसी और मिहिर के बीच खिंचेगी दीवार 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में हुए इस हाई वोल्टेज तमाशे की वजह से विरानी निवास में माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। सोमवार के एपिसोड में तनाव बढ़ता नजर आएगा और नए प्रोमो वीडियो में बरखा बिष्ट को शांति निकेतन की तरफ बढ़ते दिखाया गया है। गॉसिप गलियारों की मानें तो बरखा इस शो में मिहिर विरानी की लव इंट्रेस्ट का किरदार निभाती नजर आएंगी।