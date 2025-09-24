Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu thi 2 Netizens Slams Ekta Kapoor Tulsi Mihir Drama says dhajiyaa uda ke rakh di hai star plus 'धज्जियां उड़ा कर…', क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स?, Tv Hindi News - Hindustan
'धज्जियां उड़ा कर…', क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स?

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की करेंट स्टोरीलाइन देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या दिखाना चाहते हैं। ये लोग समाज को क्या सिखाना चाहते हैं। लोगों ने एकता कपूर से स्टोरीलाइन सुधारने का अनुरोध किया है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 07:08 PM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की करेंट स्टोरीलाइन पर सोशल मीडिया यूजर्स ने आपत्ति जताई है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि मिहिर तुलसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुलसी को धक्का देता है और उसके साथ बुरी तरह से बात करता है। इस बात पर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है। लोगों ने एक्स पर एकता कपूर को टैग करते हुए शो की स्टोरीलाइन सुधारने का अनुरोध किया है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 पर क्यों भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

एक यूजर ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की करेंट स्टोरी लाइन पर कमेंट करते हुए लिखा- हेलो एकता कपूर और बालाजी टेली फिल्म्स आप क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में क्या बकवास दिखा रहे हो। प्लीज इसे सुधारिए। आप समाज को क्या दिखाने और सिखाने की कोशिश कर रही हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- कैसे कोई बेटी अपने ही पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की प्लानिंग कर सकती है। ये घटिया है। गोद लिए बच्चों की छवि की तो धज्जियां उड़ा जी इन लोगों ने।

एक यूजर ने लिखा- यही समस्या है एकता कपूर के साथ, वो बहुत ज्यादा कर देती हैं। ये दिखाने की जरूरत नहीं थी कि एक गोद ली हुई बच्ची अपने आप को बचाने के लिए अपने पिता के अफेयर की चाल चलती है। एक ने लिखा कि ये तो हद हो गई। मिहिर तुलसी पर हाथ उठाने वाला था। ये सब क्या बकवास है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 स्पॉइलर

बता दें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परी अपनी मां से बदला लेने के लिए नोयोना और मिहिर के अफेयर की प्लानिंग करेगी। उसे पता है नोयोना मिहिर को पसंद करती है। परी इस चीज का फायदा उठाएगी। वो गायत्री को बता देगी कि नोयोना मिहिर से प्यार करती है।

