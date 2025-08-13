Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Netizens Angry Smriti Irani Body Double says it is unnatural स्मृति ईरानी के बॉडी डबल के इस्तेमाल पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स; ‘शो बनाने की जरूरत क्या थी अगर…’, Tv Hindi News - Hindustan
स्मृति ईरानी के बॉडी डबल के इस्तेमाल पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स; ‘शो बनाने की जरूरत क्या थी अगर…’

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि एपिसोड में स्मृति इरानी के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया है। यूजर्स का कहना है कि ये नेचरुल नहीं लगता है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 02:48 PM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की शुरुआत शानदार हुई है। अपने पहले हफ्ते में ही शो टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 पर जगह बना पाने में कामयाब हुआ। शो की इस सफलता के बावजूद लेटेस्ट एपिसोड को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है। यूजर्स का कहना है कि लेटेस्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा स्मृति ईरानी के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया है। कमेंट में लोगों ने कहा कि ऐसा करना नेचरुल नहीं लगता है।

स्मृति ईरानी के बॉडी डबल का इस्तेमाल

शो के लेटेस्ट एपिसोड में विरानी परिवार के साथ सीन्स में स्मृति ईरानी के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, स्मृति ईरानी के बहुत ज्यादा क्लोजअप का इस्तेमाल किया है। इस बात पर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है। लोगों ने कहा कि बॉडी डबल का इतना ज्यादा इस्तेमाल बहुत खराब लगता है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

एक यूजर ने लिखा- मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें शो बनाने की क्या जरूरत थी अगर लीड एक्ट्रेस को दिलचस्पी ही नहीं थी या उनके पास टाइम नहीं था। एक दूसरे यूजर ने लिखा- उन्हें शो में दिलचस्पी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेकर्स बजट कम करना चाहते हैं। स्मृति को सैलरी कम लेनी चाहिए थी क्योंकि उन्हें अभी लाइमलाइट में होने की जरूरत है।

सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स

क्योंकि सास भी कभी बहू 2 की इस आलोचना के बीच भी कई यूजर्स शो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तुलसी और मिहिर की जोड़ी लोगों को उनके पुराने दिनों की याद दिला रही है। वहीं, शो से जुड़े नए किरदार भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

