KSBKBT 2: करण के पास आया किसका कॉल? गहरा हुआ नंदिनी का शक
KSBKBT 2: नंदिनी का शक करण पर गहराता जा रहा है। जल्द ही शांतिनिकेतन में एक नई मुसीबत दस्तक देने वाली है। तुलसी और मिहिर इस बात को लेकर बिल्कुल अनजान हैं। न केवल नंदिनी, लेकिन गौतम को भी करण पर शक हो रहा है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में शांतिनिकेतन में अब जल्द ही नई परेशानी दस्तक देगी। तुलसी और मिहिर को कोई आइडिया नहीं है कि नंदिनी करण से तलाक लेने का प्लान कर रही है। करण ने सबको कह दिया है कि वो इंडिया में शिफ्ट होने को तैयार है। ये बात सुनकर सबको लग रहा है कि करण और नंदिनी के बीच लड़ाई की जो जड़ थी वो अब खत्म हो गई है, लेकिन तुलसी को ये एहसास नहीं है कि नंदिनी को करण पर शक हो रहा है।
गहरा हो रहा है नंदिनी का शक
करण मालाबार हिल में घर ले रहा है। उसने ये बात घर पर सबको पता हो गई है। करण ने सबको ये बताया है कि उसने घर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए लिया है। पूरा घर ये बात सुनकर खुश है, लेकिन नंदिनी को करण की बातों पर यकीन नहीं है। उसे करण पर शक है और नंदिनी का ये शक और गहराएगा।
करण के फोन पर किसका आया कॉल?
करण के फोन पर एक कॉल आएगा। कॉल अनजान नंबर से आता है तो नंदिनी उठा लेती है। नंदिनी जब बात करती है तो उसे पता चलता है कि करण ने किसी के लिए एनिवर्सी केक का ऑर्डर दिया है। नंदिनी को कुछ समझ नहीं आता है। इतने में करण वहां आ जाता है, वो उसका फोन रख देती है। नंदिनी ने करण को अभी नहीं बताया है कि उसके फोन पर ऐसा कोई कॉल आया है।
गौतम को भी हो रहा है करण पर शक
ना केवल नंदिनी बल्कि गौतम को भी करण पर शक है।वो अपने जूनियर को मालाबार हिल के काम के लिए ही शांतिनिकेतन भेजता है। ये वही जूनियर है जिसे गौतम परी की बात चलाना चाहता है। अभी सिर्फ शोभा को ये बात पता है कि आर्यन के बारे में गौतम क्या सोच रहा है। वहीं, परी जब आर्यन से मिलती है तो वो पाती है कि आर्यन उसका स्कूलमेट है। आर्यन का भी तलाक हो गया है। क्या परी और आर्यन के बीच शुरू होगा कोई रिश्ता या फिर अजय के पास वापस लौट जाएगी परी?
क्या करण कर रहा नंदिनी को चीट?
क्या नंदिनी तुलसी को बताएगी कि आखिर उसके और करण में किस चीज को लेकर तनाव है? क्या वाकई करण कर रहा है नंदिनी को चीट? क्या तुलसी और मिहिर बचा पाएंगे नंदिनी और करण का रिश्ता या गौतम के हाथ लगेगा कोई बड़ा सबूत?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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