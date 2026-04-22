KSBKBT 2: नंदिनी का करण पर फूटा गुस्सा, पूरे घर के सामने लगाया चीटिंग का आरोप
KSBKBT 2: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में करण और नंदिनी की वजह से वीरानी परिवार को झटका लगने वाला है। नंदिनी पूरे घर के सामने करण पर चिल्लाएगी और उससे पूछेगी कि वो कब तक झूठ बोलता रहेगा।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि नंदिनी ने तुलसी को बता दिया है कि करण का अफेयर चल रहा है। तुलसी पहले तो नंदिनी की बात नहीं मानती है। वो नंदिनी को समझाती है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन नंदिनी उसे कहती है कि उसने उसे खुद देखा है किसी लड़की के साथ। नंदिनी के बताने पर तुलसी उस घर में जाने का फैसला लेती है जहां करण को नंदिनी ने देखा था।
तुलसी ने की सत पता करने की कोशिश
तुलसी के वहां पहुंचने से पहले ही करण को पता चल जाता है कि तुलसी उस घर में जा रही है। वो अपने दोस्त को वहां भेज देता है। जब तुलसी वहां जाती है तो उसका दोस्त तुलसी को बताता है कि करण और वो दोस्त हैं और उसने ये घर करण से किराए पर लिया है। तुलसी को लगता है कि नंदिनी को गलतफहमी हुई है।
तुलसी को हो रहा है करण पर शक
तुलसी घर आकर नंदिनी को कहती है कि उसे करण को लेकर गलतफहमी हुई है। वो खुद वहां जाकर देखकर आई है। वहां, करण का दोस्त ही रहता है। नंदिनी को यकीन नहीं होता है। वो तुलसी से कहती है कि करण उससे अब भी झूठ बोल रहा है। इन सब के बीच में वीरानी परिवीर में मुन्नी को अवॉर्ड मिलने की खुशी में पार्टी हो रही होती है। उस पार्टी में तुलसी करण को देखकर सोचती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि करण अब भी उससे कुछ छिपा रहा है।
नंदिनी का करण पर फूटा गुस्सा
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि भरी पार्टी में नंदिनी पूरे परिवार के सामने करण पर अपना आपा खो देगी। वो करण पर बुरी तरह चिल्लाते हुए पूछेगी कि क्या वो अब भी किसी को सच नहीं बताएगा? इसपर करण नंदिनी से कहेगा कि वो कौन से सच की बात कर रही है। तब नंदिनी पूरे घर के सामने करण पर चीटिंग का आरोप लगाएगी। नंदिनी की बात सुनकर पूरा घर हैरान रह जाएगा।
गौतम करेगी तुलसी को फोन, भेजेगा कौन सी तस्वीरें?
इधर गौतम भी तुलसी को फोन करेगा। वो तुलसी से कहेगा कि आपके लाडले को क्या हो गया है? वो इस उम्र में चीटिंग क्यों कर रहा है। तुलसी उससे कहेगी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद, गौतम तुलसी को कुछ तस्वीरें भेजेगा। तुलसी वो फोटो देखकर हैरान-परेशान हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उन तस्वीरों में छिपा है कौन सा राज?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।